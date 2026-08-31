Cục CSGT giải thích gì về xử lý những trường hợp lái xe cố ý vi phạm khoảng cách an toàn

Cục Cảnh sát giao thông xác định lấy tuyên truyền, giáo dục ý thức người lái xe tuân thủ quy định về tốc độ và khoảng cách là chính, hình thành phản xạ và thói quen chấp hành khi tham gia giao thông.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt - Cục Cảnh sát giao thông đã chính thức thực hiện ghi nhận và xử phạt hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ-Cao Bồ-Mai Sơn-Quốc lộ 45-Nghi Sơn.

Sau 5 ngày tuyên truyền, xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn trên một số tuyến đường cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông nhận thấy đa số lái xe bước đầu đã nâng cao ý thức, chủ động giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng chức năng theo dõi toàn bộ clip, hình ảnh ghi nhận phương tiện không giữ khoảng cách an toàn và chỉ xử lý những trường hợp lái xe cố ý vi phạm, bám sát đuôi xe phía trước, chủ yếu là phương tiện kinh doanh vận tải.

Việc xử lý được thực hiện tại những đoạn đường đủ điều kiện, có biển báo và vạch kẻ đường quy định về khoảng cách an toàn.

Cục Cảnh sát giao thông xác định lấy tuyên truyền, giáo dục ý thức người lái xe tuân thủ quy định về tốc độ và khoảng cách là chính, qua đó hình thành phản xạ và thói quen chấp hành khi tham gia giao thông.

Cùng với xử lý vi phạm, Cục Cảnh sát giao thông tiếp tục ghi hình hành vi không giữ khoảng cách an toàn tại những đoạn đường có biển báo hiệu và vạch kẻ đường đúng quy định.

Hình ảnh được sử dụng phục vụ công tác giáo dục cá biệt và tuyên truyền chung, góp phần nâng cao ý thức của người lái xe.

Đối với những trường hợp đã nhiều lần được nhắc nhở, giáo dục hoặc đã nắm rõ quy định nhưng vẫn cố tình vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử lý theo quy định, trong đó chủ yếu là các phương tiện kinh doanh vận tải.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần coi việc giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước cũng như thắt dây đai an toàn là những thói quen cần thiết khi tham gia giao thông. Tuân thủ quy định về khoảng cách góp phần phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn và hạn chế thiệt hại khi tai nạn xảy ra.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/cuc-csgt-giai-thich-gi-ve-xu-ly-nhung-truong-hop-lai-xe-co-y-vi-pham-khoang-cach-an-toan-post1133514.vnp