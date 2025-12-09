Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thế giới

Cuba bác bỏ thông tin liên hệ với Mỹ về tương lai Venezuela

Vân Bình
(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ Cuba đã lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng Havana từng tìm cách tiếp xúc với Washington để bàn về kịch bản khu vực nếu Tổng thống Nicolás Maduro không còn nắm quyền tại Venezuela.

Chính phủ Cuba đã lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng Havana từng tìm cách tiếp xúc với Washington để bàn về kịch bản khu vực nếu Tổng thống Nicolás Maduro không còn nắm quyền tại Venezuela.

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Josefina Vidal. Ảnh: Diariodecuba

Phát biểu với hãng tin AP ngày 8.12, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Josefina Vidal gọi các thông tin nói trên là “phi lý và sai sự thật”. Bà Vidal khẳng định những cáo buộc do truyền thông đăng tải dựa trên các nguồn vô danh rằng, quan chức Cuba đã trao đổi với phía Mỹ về các vấn đề nội bộ vốn thuộc thẩm quyền riêng của Caracas, là “không hề tồn tại”. Cuba cũng chưa phản hồi thêm trước các yêu cầu bình luận tiếp theo của báo chí.

Người đi bộ ngang qua tấm băng-rôn với dòng chữ "Venezuela không phải là mối đe dọa. Venezuela là hy vọng" trong ngày diễn ra cuộc tuần hành phản đối hành động quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela, tại Havana, Cuba, ngày 6/12/2025. Ảnh: Reuters

Động thái diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tăng cường chiến dịch quân sự nhằm vào các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy tại vùng Caribe và Thái Bình Dương. Washington cáo buộc chính phủ Venezuela của ông Maduro - đồng minh chiến lược của Cuba hưởng lợi từ hoạt động buôn lậu ma túy, qua đó đe dọa an ninh khu vực.

Thứ trưởng Vidal nhấn mạnh rằng “những nhóm hiếu chiến” tại Mỹ đang tìm cách chia rẽ Cuba và Venezuela, đồng thời tạo cớ cho sự can thiệp của Mỹ tại khu vực. Bà khẳng định Cuba kiên quyết bảo vệ hình ảnh một quốc gia luôn đấu tranh vì hòa bình ở Mỹ Latinh và Caribe, cũng như chống lại tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Vân Bình

Nguồn: Reuters

