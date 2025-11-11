Cử tri xã Sơn Thủy phản ánh nhiều vấn đề dân sinh

Sáng 11/11, tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa gồm Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Lương Tiến Thành, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri xã Sơn Thủy trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri xã Sơn Thủy.

Tại hội nghị, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2025; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đại biểu Lương Tiến Thành, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Trong không khí dân chủ, cử tri xã Sơn Thủy đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống dân sinh tại địa phương. Cử tri mong muốn sớm được giải quyết việc chia tách, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho từng hộ gia đình để đảm bảo quyền lợi, đồng thời gắn trách nhiệm của hộ gia đình cụ thể với công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và phát triển rừng.

Cử tri xã Sơn Thủy tham dự buổi tiếp xúc.

Cử tri kiến nghị các cấp có thẩm quyền khảo sát vị trí để bố trí di dời các hộ sinh sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở đất, đá nhằm ổn định dời sống Nhân dân; sớm khắc phục các công trình giao thông bị hư hỏng nặng; đầu tư xây dựng, mở rộng sân lễ hội Mường Xia đồng thời là không gian văn hóa Lễ hội Mường Xia và các công trình phụ trợ để phục vụ Nhân dân, du khách...

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Vũ Văn Tùng phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Sơn Thủy.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Vũ Văn Tùng trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu tâm huyết, trí tuệ của cử tri xã Sơn Thủy. Đồng thời, chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Sơn Thủy đã đạt được sau hơn 4 tháng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong điều kiện của một xã miền núi, biên giới còn rất nhiều khó khăn.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận, tổng hợp các ý kiến của cử tri tại hội nghị để chuyển tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đáp ứng kỳ vọng của bà con Nhân dân và sẽ thông tin đến cử tri trong những lần tiếp xúc cử tri tới.

Hoàng Lan