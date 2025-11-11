Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Cử tri xã Sơn Thủy phản ánh nhiều vấn đề dân sinh

Hoàng Lan
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11/11, tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa gồm Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Lương Tiến Thành, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri xã Sơn Thủy trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Cử tri xã Sơn Thủy phản ánh nhiều vấn đề dân sinh

Sáng 11/11, tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa gồm Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Lương Tiến Thành, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri xã Sơn Thủy trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Cử tri xã Sơn Thủy phản ánh nhiều vấn đề dân sinh

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri xã Sơn Thủy.

Tại hội nghị, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2025; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Cử tri xã Sơn Thủy phản ánh nhiều vấn đề dân sinh

Đại biểu Lương Tiến Thành, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Trong không khí dân chủ, cử tri xã Sơn Thủy đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống dân sinh tại địa phương. Cử tri mong muốn sớm được giải quyết việc chia tách, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho từng hộ gia đình để đảm bảo quyền lợi, đồng thời gắn trách nhiệm của hộ gia đình cụ thể với công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và phát triển rừng.

Cử tri xã Sơn Thủy phản ánh nhiều vấn đề dân sinh

Cử tri xã Sơn Thủy tham dự buổi tiếp xúc.

Cử tri kiến nghị các cấp có thẩm quyền khảo sát vị trí để bố trí di dời các hộ sinh sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở đất, đá nhằm ổn định dời sống Nhân dân; sớm khắc phục các công trình giao thông bị hư hỏng nặng; đầu tư xây dựng, mở rộng sân lễ hội Mường Xia đồng thời là không gian văn hóa Lễ hội Mường Xia và các công trình phụ trợ để phục vụ Nhân dân, du khách...

Cử tri xã Sơn Thủy phản ánh nhiều vấn đề dân sinh

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Vũ Văn Tùng phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Sơn Thủy.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Vũ Văn Tùng trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu tâm huyết, trí tuệ của cử tri xã Sơn Thủy. Đồng thời, chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Sơn Thủy đã đạt được sau hơn 4 tháng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong điều kiện của một xã miền núi, biên giới còn rất nhiều khó khăn.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận, tổng hợp các ý kiến của cử tri tại hội nghị để chuyển tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đáp ứng kỳ vọng của bà con Nhân dân và sẽ thông tin đến cử tri trong những lần tiếp xúc cử tri tới.

Hoàng Lan

Từ khóa:

#HĐND tỉnh khóa XVIII #Đại biểu HĐND tỉnh #Tiếp xúc cử tri #xã Sơn Thủy

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thống nhất mục tiêu, giải pháp chủ yếu năm 2026

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thống nhất mục tiêu, giải pháp chủ yếu năm 2026

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 05/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa được tổ chức để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải...
ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia

ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, sáng 05/12, Quốc hội làm việc tại hội trường để thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh