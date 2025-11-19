COP30: Brazil công bố bản dự thảo đầu tiên của hiệp định khí hậu toàn cầu

Ngày 19/11, nước chủ nhà COP30 - Brazil đã công bố bản dự thảo đầu tiên của hiệp định khí hậu toàn cầu, phản ánh quan điểm đa dạng của gần 200 quốc gia tham dự Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu (UN Climate Talks) tại Belem. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong nỗ lực đạt được thỏa thuận trước giữa tuần này.

Bản dự thảo đầu tiên của hiệp ước khí hậu đã có mặt tại COP30 ở Brazil. Ảnh: BSS

Bản dự thảo dài 9 trang mang tên “Global Mutirao” - một thuật ngữ bản địa mang ý nghĩa đoàn kết vì mục tiêu chung, đề cập các vấn đề then chốt như tài chính hỗ trợ các quốc gia nghèo, mục tiêu cắt giảm carbon chưa đầy đủ và các biện pháp thương mại liên quan đến khí hậu. Việc Brazil trình làng bản dự thảo nhanh chóng cho thấy chủ tịch COP30 tự tin sớm đạt kết quả, dù các cuộc đàm phán kéo dài đến đêm khuya.

Dự thảo cũng phản ánh rõ sự chia rẽ giữa các quốc gia: một bên muốn lập “lộ trình” loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, bên kia là khối các nước sản xuất dầu mỏ phản đối. Để giải quyết vấn đề này, dự thảo đưa ra ba lựa chọn: hội thảo về giải pháp carbon thấp, bàn tròn cấp bộ trưởng về lộ trình giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch, hoặc không đưa ra văn bản nào.

Một điểm nổi bật khác là đề xuất đánh giá cam kết khí hậu hàng năm thay vì 5 năm một lần, đồng thời khuyến nghị tăng gấp ba hỗ trợ tài chính từ các nước giàu cho các quốc gia đang phát triển vào năm 2030 hoặc 2035.

Về thương mại, dự thảo nêu bốn đề xuất, trong đó có việc tổ chức hội nghị dưới sự chủ trì của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc để giải quyết tranh chấp về chính sách carbon và các biện pháp đơn phương, đặc biệt là mức giá carbon của EU áp dụng với hàng nhập khẩu, đang bị Trung Quốc phản đối tại Belem.

COP30 dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 21/11 sau gần hai tuần làm việc, nhưng các hội nghị trước đó thường xuyên kéo dài hơn thời gian dự kiến.

Bản dự thảo “Global Mutirao” là minh chứng cho nỗ lực hòa giải đa dạng quan điểm và tìm kiếm giải pháp chung giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển, đồng thời đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong hành trình COP30 hướng tới một thỏa thuận khí hậu toàn cầu hiệu quả.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, France 24