Công ty TNHH Sakurai Việt Nam liên hoan tri ân người lao động

Ngày 19/7, tại Trung tâm tổ chức sự kiện White Palace, Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam tổ chức tiệc liên hoan tri ân người lao động chào mừng kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026). Bữa tiệc có sự tham gia của 2.000 công nhân lao động.

Do số lượng công nhân tham gia đông, các bữa tiệc được tổ chức từ ngày 5/7 đến hết 2/8/2026, vào các ngày chủ nhật hằng tuần cho hơn 12.000 công nhân lao động, mỗi suất ăn trị giá hơn 400.000 đồng.

Chị Lê Thị Chanh, công nhân Công ty TNHH Sakurai Việt Nam chia sẻ: "Được tham dự tiệc liên hoan, tôi rất vui và xúc động. Đây không chỉ là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của Ban Giám đốc và Công đoàn đối với người lao động mà còn tiếp thêm động lực để chúng tôi gắn bó, nỗ lực làm việc, góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển”.

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam Nguyễn Hữu Quang cho biết: “Tiệc liên hoan được tổ chức nhằm tri ân những đóng góp của cán bộ, công nhân viên, người lao động nhân kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Ban Giám đốc đối với người lao động và ghi nhận những đóng góp của họ đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Thông qua chương trình, công ty mong muốn tiếp thêm động lực để người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tích cực thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, bảo đảm việc làm và từng bước nâng cao thu nhập, đời sống cho người lao động”.

Việc tổ chức tiệc liên hoan tri ân người lao động là hoạt động thiết thực của Công ty TNHH Sakurai Việt Nam nhằm chăm lo đời sống người lao động, tạo không khí đoàn kết, gắn bó giữa đoàn viên, người lao động với doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định và phát triển bền vững.

Tại tiệc liên hoan, đoàn viên, công nhân lao động Công ty TNHH Sakurai Việt Nam được tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều giải thưởng, phần quà có giá trị hơn 700 triệu đồng.

Thanh Huê