Công ty được lựa chọn để xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại mỏ cát xã Hoằng Giang

Ngày 6/2/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 44/TB-UBND về việc thông báo kết quả lựa chọn tổ chức, cá nhân để xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thông báo kết quả lựa chọn tổ chức, cá nhân để xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa như sau:

Tên tổ chức, cá nhân được lựa chọn để xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Công ty Cổ phần Vĩnh An.

Tên loại khoáng sản thực hiện thăm dò: Cát làm vật liệu xây dựng thông thường.

Vị trí khu vực được phép thăm dò: xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa.

Diện tích xem xét cấp giấy phép thăm dò: 15,8 ha.

Công ty Cổ phần Vĩnh An có trách nhiệm nộp bổ sung đầy đủ các loại tài liệu theo quy định về Sở NN&MT để thực hiện thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)