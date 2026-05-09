Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam phát động “Tháng Công nhân”

Chiều 9/5, Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam tổ chức lễ phát động “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2026.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà cho người lao động khó khăn.

Tại lễ phát động, lãnh đạo công ty kêu gọi toàn thể đoàn viên, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc. Đồng thời, chú trọng xây dựng môi trường làm việc văn hóa, an toàn, thân thiện; chung tay xây dựng môi trường “Xanh - sạch - đẹp”, bảo đảm an toàn trong lao động, sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Trưởng Ban Công tác công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”, công ty hướng tới mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Lãnh đạo Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam trao quà cho người lao động khó khăn.

Nhân dịp này, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam đã trao 80 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; ra mắt tổ tư vấn pháp luật công đoàn công ty.

Thanh Huê