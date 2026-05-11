Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2026

Chiều 11/5, công đoàn Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam tổ chức hội nghị đại biểu người lao động (NLĐ) năm 2026. Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng Ban Công tác công đoàn dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam là doanh nghiệp (DN) 100% vốn Đài Loan, chuyên sản xuất giày dép xuất khẩu, giải quyết việc làm cho gần 6.500 cán bộ, công nhân lao động. Năm 2025, dù gặp nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm cho NLĐ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Công ty luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với NLĐ theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể. 100% NLĐ được ký hợp đồng lao động, được trả lương, thưởng đúng quy chế; tiền lương bình quân năm 2025 đạt 9,9 triệu đồng/người/tháng.

Đồng chí Vũ Thị Mai Loan, Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam đã thực hiện tốt chức năng trong nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho NLĐ, tham gia đầy đủ các hoạt động của DN, đóng góp ý kiến xây dựng nội quy lao động; phối hợp với lãnh đạo DN hàng tháng đi thăm hỏi những NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2025, Công đoàn cơ sở đã phối hợp với Ban lãnh đạo DN tổ chức đi thăm 48 gia đình NLĐ với tổng số tiền hỗ trợ là 120 triệu đồng; công đoàn thăm hỏi định kỳ hiếu, hỉ, ốm đau, sinh con với tổng số tiền trên 300 triệu đồng cho hơn 3.000 lượt đoàn viên...

Hiệp lý Maggie Hsu giải đáp các ý kiến, kiến nghị của NLĐ.

Tại hội nghị, NLĐ đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty cũng như thực hiện các chế độ chính sách đối với NLĐ. Đồng thời đề xuất một số ý kiến đề xuất DN lắp đặt hệ thống làm mát cho một số khu vực; phương án cải thiện mỗi trường làm việc tại khu vực kho bồi; tăng lương, phụ cấp xăng xe và trợ cấp nhà trọ; tăng tiền thâm niên cho công nhân có thâm niên từ 10 năm trở lên; tăng tiền thưởng các ngày lễ, tết; NLĐ mong muốn DN tạo điều kiện về thời gian cho các hoạt động của công đoàn, đồng thời phối hợp với công đoàn tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân được tốt hơn....

Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng Ban Công tác công đoàn phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã bầu thành viên tham gia đối thoại bên NLĐ; báo cáo dự thảo phát động thi đua và ký kết phát động thi đua năm 2026.

Nhân dịp này, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam trao 20 suất quà cho NLĐ cho hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thanh Huê