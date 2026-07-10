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Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu tăng trưởng

Cẩm Tú
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(Baothanhhoa.vn) - 6 tháng đầu năm 2026, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2025. Đây là những kết quả nổi bật được Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tổ chức sáng nay (10/7).

Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu tăng trưởng

6 tháng đầu năm 2026, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2025. Đây là những kết quả nổi bật được Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tổ chức sáng nay (10/7).

Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu tăng trưởng

Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Ban lãnh đạo, cùng tập thể cán bộ, người lao động Công ty đã chủ động triển khai nhiều giải pháp trong công tác quản lý, điều hành, bảo đảm hoạt động sản xuất, cung cấp nước an toàn, liên tục và đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nổi bật là sản lượng nước hàng hóa đạt trên 23,1 triệu m3, tăng 8,69% so với cùng kỳ năm 2025. Công ty đã nộp ngân sách trên 26,8 tỉ đồng, tăng 7,47% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Chất lượng nước luôn được kiểm soát theo quy chuẩn; hoạt động chuyển đổi số, chăm sóc khách hàng và thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Tỷ lệ thất thoát nước 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ.

Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu tăng trưởng

Các đại biểu dự hội nghị.

6 tháng cuối năm, Đảng ủy, lãnh đạo công ty tiếp tục tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác hiệu quả mọi nguồn lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

Trong đó, sản lượng nước hàng hóa phấn đấu đạt trên 23,3 triệu m3; lợi nhuận đạt gần 29,6 tỉ đồng, nộp ngân sách trên 23,6 tỉ đồng.

Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu tăng trưởng

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 6 tháng đầu năm 2026 được biểu dương, khen thưởng.

Tại hội nghị, Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác 6 tháng đầu năm 2026.

Cẩm Tú

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