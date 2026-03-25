Công tác xã hội Thanh Hóa: Nơi yêu thương được sẻ chia

Giữa nhịp sống hối hả của xã hội hiện đại, vẫn còn đó những mảnh đời cần được chở che. Ở nơi ấy, những người làm công tác xã hội lặng lẽ trở thành điểm tựa, mang theo yêu thương, tiếp thêm niềm tin để nhiều số phận vượt qua nghịch cảnh.

Sở Y tế phối hợp với Hội công tác xã hội Thanh Hóa tổ chức chương trình “Vì cộng đồng - Điều hòa vùng cao”.

Những “cánh tay nối dài” của an sinh xã hội

Ở bất cứ địa phương nào, vẫn luôn có những con người đang cần được quan tâm: người già neo đơn, trẻ em thiếu vắng tình thân, người khuyết tật... hay những bệnh nhân nghèo mang trong mình bệnh tật hiểm nghèo. Và phía sau họ, là những con người thầm lặng - các nhân viên công tác xã hội, những người không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn lắng nghe, sẻ chia và nâng đỡ tinh thần. Tại tỉnh Thanh Hóa, công tác xã hội đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống an sinh. Nhiều chủ trương, chính sách đã được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động này phát triển.

Năm 2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 73 về phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021–2030. Cùng với đó là hàng loạt nghị quyết, chương trình hành động về giảm nghèo, bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới... được thực hiện hiệu quả. Từ chính sách đến thực tiễn, công tác xã hội không còn là khái niệm, mà đã trở thành điểm tựa của những mảnh đời yếu thế, lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Ít ai biết rằng, phía sau nụ cười hồn nhiên của em Đỗ Phương Châm là một tuổi thơ nhiều thiếu thốn. Rời xa mẹ từ khi mới 36 tháng tuổi, em được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2. Ở đó, em có một mái nhà mới, nơi có những “người mẹ thứ hai” luôn yêu thương, chăm sóc. Chính sự đồng hành ấy đã giúp nhiều đứa trẻ không may mắn có cơ hội lớn lên trong yêu thương. Em Đỗ Phương Châm xúc động nói: “Các cô chăm sóc cháu như con ruột. Khi cháu ốm hay đạt điểm tốt, các cô đều quan tâm, động viên cháu.”

Cán bộ công tác xã hội xã Công Chính thăm gia đình bà Mã Thị Thơm.

Không chỉ chăm sóc, công tác xã hội còn giúp người yếu thế tự đứng vững bằng chính đôi chân của mình. Câu chuyện của bà Mã Thị Thơm (xã Công Chính) là một minh chứng. Sinh ra với khuyết tật hai chân, từng sống trong mặc cảm, bà nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi phụ thuộc. Nhưng nhờ các chương trình hỗ trợ, bà được học nghề mây tre đan, có việc làm và thu nhập ổn định. Giờ đây, bà không chỉ tự nuôi sống bản thân mà còn chăm lo cho mẹ già và người con trai đang học đại học.

Những “người giữ lửa” thầm lặng

Tại Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, mỗi ngày là một hành trình kết nối yêu thương. Ở đó, các nhân viên công tác xã hội lặng lẽ tiếp cận và sẻ chia với nhiều số phận: từ những bệnh nhân đang điều trị Methadone, người già neo đơn không nơi nương tựa, người khuyết tật, trẻ mồ côi thiếu vắng tình thân, đến những phụ nữ mang trong mình nỗi đau trầm cảm, bạo lực gia đình. Không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ về vật chất, họ còn là những người bạn đồng hành, kiên trì lắng nghe, sẻ chia để giúp những mảnh đời yếu thế dần tìm lại niềm tin và động lực sống.

Chương trình tình nguyện vì cộng đồng được Sở Y tế tổ chức tại xã Hồi Xuân.

Sau 11 năm điều trị cai nghiện bằng Methadone tại Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, đến nay Nguyễn Văn Tiến (phường Hàm Rồng) đã không còn phải uống thuốc, sức khỏe dần ổn định. Từ chỗ mặc cảm, bế tắc, anh đã chiến thắng những cơn nghiện, vượt qua bản thân, tìm được việc làm với nghề xây dựng, chăm chỉ lao động để nuôi sống gia đình. Hành trình ấy không chỉ là nỗ lực của riêng anh, mà còn có sự đồng hành bền bỉ, đầy nhân văn của những người làm công tác xã hội, những “người giữ lửa” thầm lặng.

Trong hành trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân, những người làm công tác xã hội trong các bệnh viện đã và đang góp phần làm cho môi trường bệnh viện trở nên gần gũi, ấm áp và nhân văn hơn. Hoạt động công tác xã hội tại các bệnh viện đã có từ lâu, nhưng các phòng, tổ công tác xã hội chính thức đi vào hoạt động chuyên nghiệp từ khi Bộ Y tế ban hành Thông tư số 43 ngày 26/11/2015, quy định nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện. Đồng thời, thực hiện Đề án vị trí việc làm, công tác xã hội y tế đã được chuyên môn hóa, trở thành một nghề nghiệp có cơ sở pháp lý và năng lực hành động rõ ràng.

Cán bộ công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc thăm, tặng quà bệnh nhân.

Bằng nhiều hoạt động thiết thực, các nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện đã góp phần làm thay đổi cách chăm sóc người bệnh. Không chỉ là điều trị, mà còn là chăm sóc toàn diện cả về tinh thần và hoàn cảnh. Tại nhiều bệnh viện, mỗi năm có hàng nghìn bệnh nhân nghèo được hỗ trợ chi phí điều trị, nhận những suất cơm miễn phí, hay những phần quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Đằng sau mỗi hỗ trợ ấy là sự nỗ lực của các cán bộ công tác xã hội trong việc kết nối các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ người bệnh.

Để không ai bị bỏ lại phía sau

Với mạng lưới công tác xã hội không ngừng được mở rộng, vươn tới các cơ sở bảo trợ xã hội, bệnh viện, trường học và từng khu dân cư, ngày càng nhiều hoàn cảnh khó khăn được phát hiện sớm, hỗ trợ kịp thời và can thiệp hiệu quả. Những chương trình chăm lo cho người yếu thế được triển khai bài bản, thiết thực đã và đang góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Xác định rõ vai trò then chốt của công tác xã hội, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững.

Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thành Vinh.

Ông Hoàng Duy Xuyên, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa cho biết: Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phối hợp với các địa phương nắm bắt các đối tượng yếu thế cần trợ giúp. Trên cơ sở đó, các cán bộ công tác xã hội sẽ tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm để nâng cao năng lực, kỹ năng cho các đối tượng yếu thế thoát khỏi khó khăn. Trung tâm cũng tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác xã hội”.

Mỗi ngày, những người làm công tác xã hội vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ nhỏ của cuộc đời. Đó là những bước chân không mỏi... Những cuộc trò chuyện ấm áp, những hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa... Chính từ những điều bình dị ấy, niềm tin được nhen lên, hy vọng được hồi sinh. Và cũng từ đó, vẻ đẹp của nghề công tác xã hội tiếp tục lan tỏa, bền bỉ, âm thầm nhưng vô cùng mạnh mẽ, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Cẩm Thơ