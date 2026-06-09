Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tính đến 9/6/2026

Để hoàn thành mục tiêu Chiến dịch Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, Bộ Quốc phòng đã giao chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2026-2027 cho các đơn vị.

Chỉ đạo tiếp tục duy trì hoạt động của 24 đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ; đồng thời, rà soát, đề xuất thành lập lâm thời các đội tìm kiếm, quy tập; bảo đảm kinh phí, trang bị, phương tiện phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu hài cốt liệt sỹ.

Đến nay đã tìm kiếm, quy tập được 1.109 hài cốt liệt sỹ (trong nước 242, Lào 173, Campuchia 694) và 2 mộ liệt sỹ tập thể tại Tuyên Quang.

Tổ chức 2 Hội thảo khoa học xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sỹ tập thể tại khu vực phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi (ngày 29/5/2026) và khu vực công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh (ngày 8/6/2026).

Sau Hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia đã chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, huy động mọi nguồn lực, sử dụng phương pháp, công nghệ hiện đại (rađa xuyên đất) để sớm khảo sát, đào tìm, quy tập hài cốt liệt sỹ (hiện nay, đang tổ chức đào tìm tại khu vực Nghĩa trang liệt sỹ phường Đắk Cấm và khu vực đường Trường Chinh, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi).

Tổ chức 8 đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo quốc gia dự lễ truy điệu và an táng 181 hài cốt liệt sỹ tại các địa phương thuộc Quân khu 2, 4,5.

Tổ chức 3 đoàn công tác đi Lào, Campuchia kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và dự Lễ khánh thành Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Pua-sát/Campuchia.

Các Quân khu đã thành lập 360 đội rà phá bom mìn, đã tổ chức rà phá bom mìn, vật nổ để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được 3.500 ha/22.725 ha (đạt 15,4%); trong đó, tại vùng lõi Vị Xuyên/Tuyên Quang đã rà phá được 1.795/4.460 ha./.

(TTXVN/Vietnam+)