Công nghệ số ngày càng “bén rễ” trong đời sống

Từ việc sử dụng điện thoại thông minh để phục vụ đời sống, sản xuất, kinh doanh, đến việc sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID), nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt... đã và đang lan tỏa sâu rộng và “bén rễ”, trong đời sống cộng đồng. Đây chính là tiền đề quan trọng để xây dựng chính quyền số, xã hội số ngay từ cơ sở và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số.

Đoàn viên, thanh niên xã Cẩm Thủy hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số.

Từ ngày được các đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong xã hướng dẫn cách sử dụng điện thoại thông minh, bà Vi Thị Hường, xã Cẩm Thủy đã tích cực ứng dụng các tiện ích thông minh để phục vụ cho nhu cầu của cuộc sống. Bà Hường cho hay: "Trước đây, tôi còn e ngại khi bắt đầu tiếp cận với điện thoại thông minh, nhưng nhờ sự tận tình hướng dẫn của ĐVTN nên giờ đây tôi đã sử dụng thành thạo các chức năng và ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Nay tôi có thể chuyển tiền điện, tiền mạng internet, đăng ký khám, chữa bệnh trực tuyến hay thực hiện thủ tục hành chính... một cách nhanh chóng, thuận tiện giúp tiết kiệm được thời gian, chi phí".

Ở xã Cẩm Thủy, công nghệ số đã, đang hiện hữu ở khắp nơi và gắn liền với đời sống hàng ngày, đa số người dân trên địa bàn đều được tiếp cận, học tập kỹ năng sử dụng các thiết bị thông minh. Trên địa bàn xã, hiện tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt trên 80%; tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên 50%; tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt gần 100%.

Bên cạnh đó, xã cũng đã thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan hành chính, đặc biệt là phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống thông tin một cửa điện tử, thư điện tử công vụ. 100% các phòng, ban đã thực hiện trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử; 100% cán bộ, công chức được cấp và sử dụng chữ ký số trong chỉ đạo, điều hành... Bà Phạm Thị Hòa, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Cẩm Thủy, cho biết: "Để công nghệ số ngày càng được lan tỏa rộng rãi trong mọi mặt đời sống xã hội, xã đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng đến nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho người dân. Xã cũng tích cực thành lập tổ công nghệ số cộng đồng, là lực lượng nòng cốt tại các thôn, tổ dân phố, hoạt động như “cánh tay nối dài” của chính quyền. Với sự hỗ trợ của mạng lưới tổ công nghệ số cộng đồng, nhận thức, kỹ năng số cơ bản của người dân ngày càng được cải thiện, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số tại địa phương".

Lực lượng ĐVTN trong tỉnh cũng đã tích cực phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc đưa công nghệ số đến với người dân. Nổi bật là việc triển khai chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID” do Tỉnh đoàn Thanh Hóa phát động. 100% đoàn các xã, phường đều đã thành lập 1 đội hình thanh niên tình nguyện. Các đội hình phối hợp với lực lượng công an tại địa phương triển khai chiến dịch theo nguyên tắc “rõ nhiệm vụ, rõ đơn vị chủ trì, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”, và phát huy phương châm “cầm tay chỉ việc”, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” tiếp cận công nghệ số, trong đó ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng nông thôn, miền núi, học sinh, sinh viên và các nhóm còn hạn chế về kỹ năng số.

Các nội dung triển khai tập trung vào việc hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID; đăng nhập, sử dụng tài khoản định danh điện tử; tra cứu thông tin cá nhân; tích hợp giấy tờ, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt; tuyên truyền an toàn thông tin, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng... Các mô hình “Đám cưới không dùng tiền mặt”, “Phiên chợ không tiền mặt”, “Khu dân cư số - xanh - an toàn”, “Tuyến phố thanh toán số”, “Ngày không giấy tờ”, “Chi đoàn không tiền mặt” đã được ĐVTN các địa phương triển khai”.

Qua các hoạt động của ĐVTN đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen của người dân trong việc tiếp cận với công nghệ số, đưa công nghệ số ngày càng lan tỏa trong đời sống xã hội.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt