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Công khai giá vật liệu xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện kê khai giá

LP (Nguồn UBND tỉnh)
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(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 13056/UBND-CNXD về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về niêm yết, kê khai, công khai giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Công khai giá vật liệu xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện kê khai giá

UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 13056/UBND-CNXD về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về niêm yết, kê khai, công khai giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Công khai giá vật liệu xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện kê khai giáMỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Hợp Tiến lắp đặt camera giám sát xe ô tô chở vật liệu ra vào. Ảnh: Lê Hợi

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao UBND các xã, phường phổ biến, quán triệt, yêu cầu các doanh nghiệp có mỏ vật liệu xây dựng đất, đá, cát trên địa bàn, định kỳ từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng đầu quý và khi có thay đổi về giá bán, thực hiện kê khai giá gửi Sở Xây dựng và UBND các xã, phường qua tài khoản TDOffice doanh nghiệp và thực hiện cập nhật thông tin giá vật liệu xây dựng trên website https://giavlxdthanhhoa.vn.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, tăng cường công tác quản lý nhà nước về niêm yết, kê khai, công khai giá vật liệu xây dựng thông thường theo đúng quy định, xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện kê khai giá theo quy định.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường sau khi hoàn thành bản đồ số các mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh chia sẻ dữ liệu để Sở Xây dựng và VNPT Thanh Hóa cập nhật trên website https://giavlxdthanhhoa.vn để thuận tiện cho các đơn vị tra cứu thông tin giá vật liệu xây dựng theo từng mỏ.

Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hiệp hội đá tỉnh Thanh Hóa phổ biến, yêu cầu các doanh nghiệp hội viên có mỏ được cấp phép trên địa bàn tỉnh, định kỳ từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng đầu quý và khi có thay đổi về giá bán thực hiện kê khai giá gửi Sở Xây dựng và UBND các xã, phường qua tài khoản TDOffice doanh nghiệp và thực hiện cập nhật thông tin giá vật liệu xây dựng trên website https://giavlxdthanhhoa.vn.

Đề nghị các doanh nghiệp có mỏ vật liệu xây dựng đất, đá, cát được cấp phép trên địa bàn tỉnh định kỳ từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng đầu quý và khi có thay đổi về giá bán thực hiện kê khai giá gửi Sở Xây dựng và UBND các xã, phường qua tài khoản TDOffice doanh nghiệp và thực hiện cập nhật thông tin giá vật liệu xây dựng trên website https://giavlxdthanhhoa.vn.

LP (Nguồn UBND tỉnh)

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