Khánh thành công trình cải tạo, nâng công suất Nhà máy nước Mật Sơn

Chiều 29/9, Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa tổ chức khánh thành công trình cải tạo dây chuyền công nghệ, nâng công suất Nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000 lên 70.000 m3/ngày đêm, góp phần nâng cao năng lực cấp nước cho khu vực thành phố Thanh Hóa (cũ) và vùng lân cận.

Lãnh đạo Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa cắt băng khánh thành công trình.

Sau gần 2 năm triển khai, công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, là một trong những dự án hạ tầng cấp nước trọng điểm của Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa.

Dự án được thực hiện trong khuôn viên hiện hữu rộng gần 16 ha của nhà máy, với hạng mục xây dựng mới có diện tích khoảng 2.000 m2. Trọng tâm là cải tạo dây chuyền công nghệ, nâng công suất xử lý nước từ 50.000 lên 70.000 m3/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng của người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Toàn cảnh công trình cải tạo dây chuyền công nghệ và nâng công suất Nhà máy nước Mật Sơn.

Điểm đáng chú ý của dự án là thay thế công nghệ lắng ngang bằng cụm bể phản ứng và lắng lamen tải trọng cao, nâng cao năng lực xử lý nước trên cơ sở khai thác hiệu quả hệ thống hiện có.

Cùng với đó, các hệ thống thu hồi nước rửa lọc, nén bùn, ép bùn và đường ống kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và bảo vệ môi trường.

Cụm bể phản ứng - lắng lamen tải trọng cao của Nhà máy nước Mật Sơn.

Việc hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng góp phần hiện đại hóa Nhà máy nước Mật Sơn, nâng cao năng lực sản xuất, bảo đảm cấp nước an toàn, ổn định, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Cẩm Tú