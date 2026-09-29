Khẩn trương tìm giải pháp đáp ứng nhu cầu vốn vay nhà ở xã hội

Theo rà soát của chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa), gần 700 khách hàng hiện có nhu cầu vay vốn mua nhà ở xã hội (NƠXH), với tổng số vốn cần đáp ứng hơn 250 tỷ đồng. Trong khi đó, việc cân đối, bố trí nguồn vốn đang gặp khó khăn. Nhu cầu này được dự báo sẽ tiếp tục tăng khi nhiều dự án NƠXH trên địa bàn tỉnh hoàn thành, bàn giao trong năm 2026. Cùng với tiến độ phát triển các dự án, số lượng người lao động, hộ thu nhập thấp có nhu cầu mua nhà và đăng ký vay vốn cũng tăng theo. Đây là vấn đề đặt ra trong bối cảnh toàn tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án NƠXH, từng bước hiện thực hóa mục tiêu hoàn thành hơn 11.500 căn hộ trong giai đoạn 2025-2030.

Giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách tại điểm giao dịch phường Nghi Sơn.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Giám đốc NHCSXH Thanh Hóa, cho biết: “Trước khó khăn về nguồn vốn, đơn vị đã chủ động báo cáo Trung ương, đồng thời đề xuất tỉnh bổ sung nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng chính sách. Trong thời gian tới, ngân hàng sẽ đề xuất với tỉnh tiếp tục quan tâm bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương để cho vay. Ngay khi được bổ sung nguồn vốn, căn cứ khả năng nguồn vốn được đáp ứng, ngân hàng sẽ tập trung hoàn thiện hồ sơ, tổ chức giải ngân đảm bảo, nhanh chóng, kịp thời cho những trường hợp có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn".

Thực tế cho thấy, những năm qua, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp người thu nhập thấp giảm bớt áp lực tài chính khi mua NƠXH. Đến tháng 9/2026, tổng dư nợ chương trình tín dụng cho vay NƠXH trên địa bàn tỉnh đạt gần 1.450 tỷ đồng, với gần 3.600 khách hàng đang được thụ hưởng. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã giải ngân khoảng 522 tỷ đồng cho 1.067 khách hàng. Với lãi suất ưu đãi 5,4%/năm, mức cho vay có thể lên tới 80% giá trị hợp đồng và thời hạn vay tối đa 25 năm, nguồn vốn này đã giúp nhiều hộ gia đình có thêm điều kiện để sở hữu căn hộ phù hợp với khả năng tài chính.

Chị Lê Mỹ Hồng ở Khu chung cư Quảng Thắng, cho biết: “Với mức thu nhập hiện tại, việc tự tích lũy đủ tiền để mua một căn nhà là điều không dễ dàng. Việc được vay vốn từ NHCSXH giúp gia đình tôi giảm đáng kể áp lực về tài chính. Với khoản vay hiện tại, mỗi tháng gia đình tôi chỉ phải trả hơn 3 triệu đồng, mức chi trả phù hợp với khả năng thu nhập của vợ chồng tôi”.

Tương tự, anh Trần Tuấn Anh, cư dân khu chung cư Tân Thành 3, cho biết: “Gia đình tôi được ngân hàng cho vay khoảng 60% giá trị căn hộ. Khoản tiền phải trả hàng tháng, gồm cả gốc và lãi, ở mức khoảng 2 - 2,5 triệu đồng, giúp gia đình tôi giảm áp lực khi quyết định mua nhà”.

Những trường hợp như chị Hồng, anh Tuấn Anh cho thấy, điều người mua NƠXH cần không chỉ là một căn hộ có giá phù hợp, mà còn là một nguồn tín dụng đủ dài hạn, lãi suất phù hợp với khả năng trả nợ. Chương trình tín dụng chính sách NƠXH được triển khai nhằm hỗ trợ người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, công nhân, người lao động, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chưa có nhà hoặc có nhà bị hư hỏng, xuống cấp. Tuy nhiên, khi nhu cầu vay vốn ngày càng tăng, vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để nguồn vốn cho vay ưu đãi kịp tiến độ phát triển NƠXH và nhu cầu thực tế của người dân. Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao NHCSXH Thanh Hóa khẩn trương rà soát, nắm bắt nhu cầu vốn vay để tiếp tục đề xuất, tham mưu điều hòa, bổ sung nguồn vốn. Cùng với đó, đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 7 chỉ đạo các tổ chức tín dụng hỗ trợ, tạo điều kiện để chủ đầu tư các dự án NƠXH và người mua nhà có nhu cầu được tiếp cận nguồn vốn theo quy định.

Việc bổ sung nguồn vốn không chỉ giải quyết nhu cầu của những người đang có nhu cầu mà còn có ý nghĩa lâu dài đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển NƠXH trên địa bàn tỉnh. Khi dự án hoàn thành nhưng người mua chưa tiếp cận được vốn, khả năng hấp thụ nguồn cung nhà ở cũng bị ảnh hưởng. Bởi vậy, việc sớm tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn đang là yêu cầu thực tế, để chính sách hỗ trợ NƠXH tiếp tục đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu và phát huy hiệu quả trong đời sống.

Bài và ảnh: Khánh Phương