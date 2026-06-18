Công đoàn Công ty TNHH S&H Vina chăm lo đoàn viên, xây dựng quan hệ lao động hài hòa

Với phương châm lấy người lao động (NLĐ) làm trung tâm trong mọi hoạt động, những năm qua, Công đoàn Công ty TNHH S&H Vina đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Thông qua nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, công đoàn đã góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định, tạo sự gắn kết giữa NLĐ với doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững.

Bữa ăn ca của người lao động Công ty TNHH S&H Vina.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Công đoàn Công ty TNHH S&H Vina đã xác định rõ vai trò là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, NLĐ, đồng thời là cầu nối xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa NLĐ và doanh nghiệp. Từ mục tiêu đó, ban chấp hành công đoàn từng bước cụ thể hóa các phong trào thi đua thành những hoạt động thiết thực, gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị, luôn đặt lợi ích của NLĐ lên hàng đầu. Để khích lệ NLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất, công đoàn đã phát động và tổ chức sâu rộng các phong trào như “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ tham gia. Kết quả, từ năm 2023 đến nay, đã có 25 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp trên 450 triệu đồng. Bên cạnh đó, mô hình “Tiết kiệm làm theo Bác” được triển khai hiệu quả, góp phần tiết kiệm nguyên vật liệu, điện năng, thời gian lao động, qua đó nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất. Các mô hình “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “5S”, “Dân vận khéo”, “Tổ công đoàn đoàn kết, trách nhiệm, vì người lao động” tiếp tục được duy trì thường xuyên và đi vào chiều sâu. Không chỉ cải thiện điều kiện làm việc, các mô hình còn góp phần nâng cao ý thức kỷ luật lao động, tinh thần trách nhiệm và xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong toàn công ty.

Song song với các phong trào thi đua, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, NLĐ luôn được Công đoàn Công ty TNHH S&H Vina quan tâm thực hiện. Hằng tháng, hằng quý, công đoàn phối hợp với ban giám đốc tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ từ 4 đến 6 công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Vào các dịp lễ, tết, công đoàn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi; xây dựng khu vui chơi, luyện tập thể thao phục vụ đoàn viên, NLĐ; tổ chức gặp mặt, tọa đàm và trao quà cho con em công nhân lao động có thành tích học tập tốt. Các hoạt động này góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo không khí đoàn kết, gắn bó trong doanh nghiệp.

Đồng chí Bùi Thị Hồng Hiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH S&H Vina cho biết: “Công đoàn công ty luôn xác định chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ là nhiệm vụ trọng tâm. Chúng tôi thường xuyên phối hợp với ban giám đốc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Đồng thời tổ chức đối thoại định kỳ theo quy định, tạo điều kiện để NLĐ trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị về việc làm, tiền lương, chế độ, chính sách và điều kiện làm việc. Trong giai đoạn 2023-2025, công đoàn đã phối hợp tổ chức 11 cuộc đối thoại với người sử dụng lao động. Qua đó, nhiều kiến nghị, đề xuất chính đáng của NLĐ được giải quyết kịp thời; nhiều nội dung có lợi cho đoàn viên được thống nhất thực hiện. Đây là cơ sở quan trọng góp phần tăng cường sự đồng thuận, củng cố niềm tin giữa NLĐ và doanh nghiệp”.

Chị Lê Thị Nga, công nhân Công ty TNHH S&H Vina chia sẻ: “Gắn bó với công ty từ những ngày đầu thành lập, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp và công đoàn. Các chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời; môi trường làm việc ngày càng tốt hơn. Vì vậy, chúng tôi luôn yên tâm làm việc, tích cực thi đua lao động sản xuất và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp”.

Nhờ làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi NLĐ, quan hệ lao động tại Công ty TNHH S&H Vina luôn ổn định, hài hòa; không xảy ra tranh chấp lao động tập thể kéo dài. NLĐ yên tâm gắn bó, tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bài và ảnh: Thanh Huê