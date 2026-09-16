Kiểm tra thực hiện thỏa thuận liên ngành năm 2026 tại xã Hà Trung

Chiều 16/9, tại Agribank Chi nhánh Hà Trung, Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện thỏa thuận liên ngành năm 2026 trên địa bàn xã Hà Trung.

Thành viên tổ vay vốn phát biểu ý kiến.

Theo báo cáo, 8 tháng đầu năm 2026, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Agribank trên địa bàn xã Hà Trung đã duy trì phối hợp tuyên truyền, triển khai chính sách tín dụng; tạo điều kiện để hội viên tiếp cận nguồn vốn, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh và sử dụng vốn hiệu quả.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu trao đổi về công tác tuyên truyền, bình xét, xác nhận và hướng dẫn hồ sơ vay vốn; quản lý tổ vay vốn; nhu cầu vốn của hội viên, nông dân; đồng thời làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp thực hiện.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến kết luận buổi kiểm tra.

Kết luận buổi kiểm tra, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến, trưởng đoàn kiểm tra, ghi nhận kết quả thực hiện thỏa thuận liên ngành trên địa bàn xã Hà Trung; đề nghị Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp xã tiếp tục phát huy vai trò của các ngành, bám sát cơ sở, nắm nhu cầu vốn của hội viên, hướng dẫn hồ sơ, tạo điều kiện để nguồn vốn đến đúng đối tượng, đúng mục đích; tăng cường kiểm tra sau cho vay, kịp thời nhận diện, xử lý rủi ro, gắn tăng trưởng tín dụng với nâng cao chất lượng tín dụng.

Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hội viên xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp; phối hợp với ngân hàng quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Hoài Linh