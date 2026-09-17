Tuyệt đối không để các điểm ngập trên Quốc lộ 1A

Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn Hà Trung cũ bị ngập sâu. Kiểm tra thực tế điểm ngập trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Hà Bình, xã Hà Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong yêu cầu cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng tập trung cao độ chỉ đạo việc tiêu thoát nước và triển khai các phương án điều tiết giao thông từ sớm, từ xa để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng đại diện các ngành chức năng kiểm tra thực tế điểm ngập trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hà Trung.

Lúc 10h sáng nay (17/9), điểm ngập nặng nhất trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Hà Bình, xã Hà Trung có độ sâu khoảng 80cm. Do lượng mưa lớn, kênh tiêu thoát qua địa bàn không thoát kịp nên nước đã dâng cao, gây ách tắc giao thông.

Cấp ủy chính quyền xã Hà Trung đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức cắm biển cảnh báo và hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua điểm ngập. Tuy nhiên, do lượng phương tiện lớn, vẫn có thời điểm giao thông ùn tắc.

Điểm ngập nặng nhất trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Hà Bình, xã Hà Trung có độ sâu khoảng 80cm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai ngay các giải pháp điều tiết giao thông, thực hiện phân luồng từ xa để hướng dẫn phương tiện không di chuyển vào điểm ngập, tuyệt đối không để xảy ra ùn tắc trên tuyến quốc lộ huyết mạch.

Các địa phương cần có kế hoạch tiêu thoát nước nhằm bảo vệ diện tích hoa màu, đồng thời sẵn sàng các phương án cứu nạn, cứu hộ tại khu vực ngập sâu, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho Nhân dân. Đặc biệt, phải có kế hoạch tiêu thoát nước, tuyệt đối không để điểm ngập trên tuyến Quốc lộ 1A.

Các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ Dự án tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa do Ban Quản lý ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa làm chủ đầu tư từ nguồn vốn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, không để kéo dài tình trạng ngập trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hà Trung.

Quốc Hương