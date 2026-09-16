Không để vướng mắc kéo dài, ảnh hưởng tiến độ giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp

Phát biểu tại hội nghị giao ban tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) cụm công nghiệp (CCN) sáng 16/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu các địa phương, sở, ngành và chủ đầu tư tập trung xử lý dứt điểm từng vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành, không để ảnh hưởng tiến độ chung của các dự án.

Toàn cảnh hội nghị giao ban.

Theo báo cáo tại hội nghị, đến ngày 14/9, toàn tỉnh đã GPMB hơn 398 ha đất thực hiện các dự án CCN, đạt 43,72% tổng diện tích cần GPMB, tăng 45,7 ha so với cuối tháng 8. Có 6 CCN đã hoàn thành GPMB; 12 CCN cơ bản bảo đảm tiến độ.

Trong số 9 CCN được đưa vào diện theo dõi trọng điểm, nhiều dự án đã có chuyển biến trong việc hoàn thiện thủ tục bồi thường, phê duyệt phương án, bố trí kinh phí và bàn giao mặt bằng so với thời điểm giao ban 6 tháng đầu năm.

Chủ tịch UBND xã Tiên Trang báo cáo tiến độ GPMB CCN Nham Thạch.

CCN Bãi Trành đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường cho 31 hộ dân và 1 tổ chức trên diện tích 33,74 ha; ban hành 28 quyết định thu hồi đất và chủ đầu tư đã chuyển hơn 5 tỷ đồng kinh phí GPMB. CCN Nham Thạch giảm diện tích còn vướng GPMB từ 2,15 ha xuống còn 0,82 ha, đạt hơn 94% diện tích được giải phóng. CCN Hà Long I đã bàn giao 39 ha, đạt trên 52% diện tích dự án; CCN Xuân Cao 2 đạt hơn 60% diện tích GPMB, hoàn thành trước hạn mốc 50% theo kế hoạch. CCN Xuân Hòa - Thọ Hải cơ bản hoàn thành GPMB giai đoạn 1, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng.

Đại diện các sở, ngành, đơn vị dự hội nghị.

Tuy nhiên, tiến độ giữa các dự án chưa đồng đều. Qua rà soát, Sở Công thương xác định còn 6 CCN cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn để giải quyết dứt điểm các vướng mắc, gồm: Bãi Trành, Hà Lĩnh II, Khe Hạ, Nham Thạch, Thạch Bình và Hà Long I.

Đại diện UBND xã Luận Thành báo cáo tiến độ GPMB CCN Khe Hạ.

Các khó khăn chủ yếu tập trung vào 5 nhóm vấn đề lớn như: Đơn giá bồi thường, hỗ trợ và sự đồng thuận của người dân; vướng hồ sơ địa chính, nguồn gốc và hiện trạng sử dụng đất; chậm hoàn thiện các thủ tục phục vụ GPMB, gồm hồ sơ thu hồi đất, tái định cư, chỉnh lý hồ sơ địa chính và các thủ tục liên quan đến thuê đất sau GPMB; nguồn lực và kinh phí thực hiện GPMB.

Một số chủ đầu tư chuyển kinh phí chưa kịp thời; có địa phương chưa xây dựng ngay kế hoạch chi trả sau khi được bố trí kinh phí, làm ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng. Sự phối hợp giữa địa phương, chủ đầu tư và các sở, ngành ở một số dự án chưa quyết liệt; một số phần việc chưa xác định rõ người chịu trách nhiệm và thời gian hoàn thành.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận những chuyển biến trong công tác GPMB sau hội nghị giao ban, kết luận triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, đồng chí yêu cầu các địa phương chuyển từ việc báo cáo khó khăn sang chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong xử lý; tập trung giải quyết từng phần việc, từng vị trí, từng hộ dân, gắn trách nhiệm cụ thể với thời hạn hoàn thành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kết luận, giao nhiệm vụ cho các đơn vị.

Đối với các vướng mắc về địa chính, kiểm kê và nguồn gốc đất, đồng chí yêu cầu UBND các xã có văn bản chính thức gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để phối hợp nghiên cứu, hướng dẫn phương án xử lý trong tuần tới trên cơ sở quy định hiện hành. Những nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đối với vướng mắc về đơn giá bồi thường, hỗ trợ, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát, hướng dẫn thống nhất việc áp dụng chính sách để các địa phương có cơ sở triển khai, bảo đảm đúng quy định và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục thông tin đầy đủ đến các tổ chức, cá nhân liên quan về kế hoạch GPMB, thu hồi đất; tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân. Đối với những trường hợp đã được giải quyết đúng, đủ chính sách nhưng không chấp hành, phải chuẩn bị các phương án xử lý theo quy định, không để ảnh hưởng tiến độ chung của dự án.

Các chủ đầu tư phải chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, chuyển kinh phí GPMB ngay khi có thông báo của cơ quan bồi thường, GPMB; đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương trong từng đợt chi trả.

UBND các xã, phường phải xây dựng kế hoạch chi trả cụ thể, xác định rõ thời gian hoàn thành từng đợt ngay sau khi nhận kinh phí, tránh tình trạng kinh phí đã được bố trí nhưng việc chi trả, bàn giao mặt bằng vẫn chậm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh: Các dự án hạ tầng CCN có vai trò quan trọng trong tạo quỹ đất sạch, thu hút đầu tư và thực hiện mục tiêu tăng trưởng của tỉnh. Vì vậy, từng địa phương, chủ đầu tư và sở, ngành phải chịu trách nhiệm về các mốc tiến độ đã cam kết, tập trung hoàn thành GPMB đúng thời hạn, tạo điều kiện để các dự án đủ điều kiện triển khai thi công trong những tháng cuối năm 2026.

Minh Hằng