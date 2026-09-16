Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại một số địa phương

Sáng 16/9, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các xã Kim Tân và Ngọc Trạo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng đoàn công tác kiểm tra Dự án xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở đất tại xã Kim Tân.

Tại xã Kim Tân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng đoàn công tác đã kiểm tra Dự án xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở đất thị trấn Kim Tân và các xã Thành Yên, Thành Trực, huyện Thạch Thành (cũ).

Theo báo cáo của địa phương, trước thời điểm xảy ra sự cố sạt lở, dự án đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9/2026. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, lượng nước dồn về khu vực thi công dẫn đến sạt trượt tại hai vị trí thuộc địa bàn xã Kim Tân và xã Thành Vinh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng đoàn công tác kiểm tra Dự án xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở đất tại xã Kim Tân.

Kiểm tra thực tế hiện trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương đánh giá mức độ ảnh hưởng, có biện pháp bảo đảm an toàn khu vực sạt trượt; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để chủ động xử lý, không để sự cố tiếp tục phát sinh gây ảnh hưởng đến tiến độ công trình và đời sống Nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng quà cho các hộ dân tại thôn 2 Thạch Định, xã Kim Tân.

Trong chuyến công tác, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 10 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại thôn 2 Thạch Định, xã Kim Tân.

Chia sẻ với những khó khăn của bà con, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kịp thời, bảo đảm không để người dân thiếu đói, thiếu nơi ở và các nhu cầu thiết yếu trong thời gian mưa lũ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác vận hành hồ Đồng Ngư, xã Ngọc Trạo.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đi kiểm tra việc vận hành hồ Đồng Ngư (xã Ngọc Trạo). Đây là hồ chứa lớn có dung tích 9,7 triệu m3, bảo đảm tưới tiêu cho 501 ha đất sản xuất nông nghiệp.

Do mưa lũ, mực nước hồ dâng cao, các đơn vị chức năng và địa phương đang tập trung theo dõi sát diễn biến, thực hiện vận hành hồ theo quy trình, bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh yêu cầu đơn vị quản lý hồ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương theo dõi sát diễn biến, thực hiện nghiêm quy trình vận hành; điều tiết nước bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình và hạn chế thấp nhất thiệt hại cho vùng hạ du.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh động viên người dân thôn Đồng Ngư, xã Ngọc Trạo.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã đến thăm, động viên và tặng quà cho 10 hộ dân tại thôn Đồng Ngư, xã Ngọc Trạo bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng quà cho các hộ dân thôn Đồng Ngư, xã Ngọc Trạo bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đánh giá cao tinh thần chủ động của địa phương và các lực lượng chức năng trong ứng phó với mưa lũ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh lưu ý diễn biến thiên tai còn phức tạp, đặc biệt khi nước sông Bưởi tiếp tục dâng cao, có khả năng vượt báo động 3.

Đồng chí yêu cầu các xã tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, rà soát các khu vực xung yếu, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để chủ động phương án ứng phó.

Đối với xã Kim Tân, cần chuẩn bị sẵn sàng phương án di dời dân tại các khu vực có nguy cơ cao bị ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng của người dân là trên hết, trước hết; đồng thời bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống xảy ra.

Lê Hợi