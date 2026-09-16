Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII

Sáng 16/9, tại phường Sầm Sơn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức Hội nghị mở rộng Ban Chấp hành lần thứ XI; học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII; đồng thời quán triệt, triển khai Công văn số 757-CV/TU ngày 9/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội.

Hội nghị đã tập trung truyền đạt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội, các nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, chú trọng đổi mới hoạt động nhân đạo; nâng cao vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối của Hội; xây dựng cộng đồng an toàn, tự cường và phát triển bền vững.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Công tác truyền thông, vận động nguồn lực, đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế được tăng cường, gắn với xây dựng văn hóa nhân đạo, thương hiệu và nâng cao vị thế của Hội.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh hội khóa XI.

Quang cảnh tại hội nghị.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng triển khai Kế hoạch thực hiện đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).

Đợt thi đua nhằm tạo không khí sôi nổi, phát huy vai trò của các cấp Hội cùng lực lượng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên trong các hoạt động nhân đạo, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp và hỗ trợ thiết thực cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.

Trịnh Tuấn Anh