Công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở tại Trường THCS dân tộc bán trú Mường Lý

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai gây sạt lở đất tại Trường THCS dân tộc bán trú Mường Lý, xã Mường Lý.

Trước tình huống khẩn cấp, UBND tỉnh đã giao UBND xã Mường Lý triển khai ngay các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người, tài sản của học sinh, giáo viên, cán bộ Tổ công tác Liên ngành - Đội Liên ngành số 3 trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của sạt lở.

UBND tỉnh cũng yêu cầu xã Mường Lý tổ chức trực ban thường xuyên, theo dõi chặt chẽ diễn biến của sạt lở. Đặc biệt, lắp đặt rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở; thông tin, tuyên truyền cho người dân, đơn vị trong khu vực biết để chủ động phòng tránh, tuyệt đối không cho người đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi xảy ra mưa, lũ. Đồng thời, khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án ứng phó theo đúng quy định.

Đối với các hạng mục thuộc Dự án Trường THCS dân tộc bán trú Mường Lý (đang thi công) bị hư hỏng, ảnh hưởng, UBND xã Mường Lý phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, kiểm tra đánh giá làm rõ nguyên nhân, từ đó khẩn trương đưa ra giải pháp khắc phục ngay sự cố công trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, ổn định lâu dài.

Đối với các hạng mục hiện có đang sử dụng ngoài phạm vi dự án đang thực hiện thì tổ chức khảo sát, đánh giá cụ thể về phạm vi, quy mô, mức độ hư hỏng, sạt lở và khẩn trương lập phương án xử lý phù hợp; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để đầu tư và triển khai thực hiện.

Tỉnh Thanh Hóa cũng giao các ngành và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và hướng dẫn cụ thể UBND xã Mường Lý tổ chức thực hiện bảo đảm thực hiện đúng quy định, hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Linh Hương