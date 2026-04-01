Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác tổ chức, cán bộ của TTXVN, VOV, VTV và 2 viện hàn lâm

Sáng 1/4/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuyển giao 5 cơ quan, gồm: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ cơ quan trực thuộc Chính phủ sang là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng thời tiếp nhận 5 Đảng bộ từ Đảng ủy Chính phủ sang Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao các Quyết định cho đại diện lãnh đạo 5 cơ quan, gồm: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng 5 cơ quan, gồm: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương thông báo các Quyết định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của 5 cơ quan. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, đại diện lãnh đạo 5 cơ quan phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

