Tập trung giải quyết thấu đáo các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương phải tích cực thay đổi tư duy, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ tốt nhu cầu, cuộc sống Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh với cử tri phường Trúc Lâm.

Sáng 3/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tĩnh Gia; Nguyễn Thế Anh, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Vũ Thị Huyền, Kế toán Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Thiết bị điện Duy Phát Lợi, phường Nghi Sơn, đã tiếp xúc cử tri phường Trúc Lâm trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh với cử tri phường Trúc Lâm.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIX.

Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông tin tới cử tri dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri phường Trúc Lâm bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh đạt được trong 5 tháng đầu năm 2026; tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh đề ra những tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu và cử tri tham dự hội nghị.

Cử tri cũng phản ánh, kiến nghị đến Tổ đại biểu HĐND tỉnh một số vấn đề liên quan đến đời sống Nhân dân và quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trong đó, cử tri đề nghị Tổ đại biểu HĐND tỉnh có ý kiến với UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, các đơn vị liên quan đánh giá cụ thể tiến độ thực hiện, năng lực chủ đầu tư, khả năng hoàn thành dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa I để có giải pháp đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo.

Đề nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí nguồn vốn hàng năm để phường Trúc Lâm triển khai đầu tư hệ thống đường giao thông; kênh tưới tiêu trên địa bàn phường; kiên cố hoá hệ thống đê và hồ đập.

Cử tri tham gia phát biểu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị.

Cử tri phường Trúc Lâm cũng đề nghị tỉnh xem xét gia hạn thời gian thực hiện và bố trí kế hoạch vốn năm 2026 để triển khai thi công, hoàn thiện các hạng mục còn lại đối với các dự án hạ tầng tái định cư sử dụng nguồn vốn theo Nghị quyết 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

Xem xét di dời hệ thống đường điện chiếu sáng đặt trên phần đất của các hộ dân tại tổ dân phố Lương Bình ra sát trục đường giao thông để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho người dân trong việc xây dựng, sửa chữa nhà.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Trúc Lâm.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của cử tri dành cho các đại biểu HĐND tỉnh thông qua các ý kiến, kiến nghị.

Đồng chí đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung cử tri quan tâm và trực tiếp chỉ đạo ngành chức năng có liên quan cùng phường Trúc Lâm tăng cường công tác kiểm tra, làm rõ và giải quyết kịp thời những vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền.

Những đề xuất, kiến nghị khác cử tri đề cập được Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu để tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã thông tin tới cử tri về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước; những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong 5 tháng đầu năm 2026 và nhấn mạnh: Những kết quả mà tỉnh đạt được trong 5 tháng năm 2026 là công sức của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Trúc Lâm.

Cử tri phường Trúc Lâm tham dự hội nghị.

Chỉ ra những tồn tại, hạn chế, “điểm nghẽn” ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương phải tích cực thay đổi tư duy, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ tốt nhu cầu, cuộc sống Nhân dân. Thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, để khơi thông nguồn lực đất đai. Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến, thu hút các nguồn vốn đầu tư vào địa bàn. Đồng hành, sát cánh, hướng dẫn nhà đầu tư giải quyết vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Bên cạnh đó, địa phương cần đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển các khu, cụm công nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập cho người dân. Đồng thời, chú trọng chất lượng nguồn nhân lực, trong đó quan tâm định hướng nghề nghiệp, phát triển, đào tạo nhân lực tay nghề cao...

Quốc Hương