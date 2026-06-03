Tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp, đảm bảo tăng trưởng 2 con số

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Hà Trung, Tống Sơn, Hà Long, Hoạt Giang, Lĩnh Toại tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo tăng trưởng 2 con số, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Quang cảnh hội nghị.

Sáng 3/6, Đoàn kiểm tra số 1017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa do đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Hà Trung, Tống Sơn, Hà Long, Hoạt Giang, Lĩnh Toại về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; tăng trưởng 2 con số; việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý.

Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thành viên đoàn kiểm tra và lãnh đạo các xã tham gia hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, ngay sau khi đi vào hoạt động, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã thuộc diện kiểm tra đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ổn định tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ; ban hành các chương trình, kế hoạch xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.

Đảng ủy các xã cũng đã ưu tiên triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trực tiếp liên quan đến phục vụ người dân, doanh nghiệp, giải quyết thủ tục hành chính, chính sách an sinh xã hội, đất đai, hộ tịch, quốc phòng - an ninh, phòng chống thiên tai, quản lý tài sản công và các nội dung chuyển tiếp từ cấp huyện cũ. Đồng thời, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Hà Trung phát biểu tại hội nghị.

Trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Đảng ủy các xã đã tổ chức xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, quý, năm, gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân phụ trách.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ-TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhiều xã đã hoàn thành các tiêu chí, “xanh hóa” 100% trên hệ thống giám sát, đảm bảo đầy đủ yêu cầu về hạ tầng, thiết bị, phần mềm, quy trình, nhân lực cơ bản cho chuyển đổi số.

Thành viên Đoàn kiểm tra 1017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Từ thực tiễn triển khai nhiệm vụ, các xã đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để triển khai một số dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn, góp phần để địa phương đạt mức tăng tưởng 2 con số. Xem xét nghiên cứu tăng số lượng người hoạt động bán chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sau sắp xếp và tăng biên chế cho MTTQ, các đoàn thể cấp xã. Quan tâm đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất hạ tầng, nhất là hạ tầng công nghệ, giao thông, xây dựng công sở, nơi làm việc cho cán bộ, công chức...

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, thành viên đoàn kiểm tra phát biểu tại hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của địa phương, thành viên đoàn kiểm tra đã đề nghị các xã bổ sung báo cáo, giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề; đồng thời phân tích làm rõ, trả lời một số vấn đề các xã quan tâm kiến nghị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các xã trong thời gian qua. Đồng thời, chia sẻ với những khó khăn, bất cập và tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam kết luận hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã thông tin khái quát một số nhiệm vụ, giải pháp mà tỉnh đã và đang tổ chức triển khai thực hiện nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc trong thời gian tới là rất lớn và nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí đề nghị Đảng ủy các xã tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung nỗ lực, năng động, sáng tạo, quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trong đó, các xã cần rà soát lại kế hoạch, kịch bản tăng trưởng, dự báo các yếu tố tác động để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo mức tăng trưởng 2 con số theo từng năm và cả nhiệm kỳ.

Đồng thời, cần phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tiến độ công việc theo tháng, quý trong việc triển khai các công trình, dự án, phần việc được giao. Chủ động phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh trong tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo tiến độ các dự án trên địa bàn. Chú trọng phát triển các ngành nghề công nghiệp, thương mại, dịch vụ, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam lưu ý, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Hà Trung, Tống Sơn, Hà Long, Hoạt Giang, Lĩnh Toại cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động nhằm tạo đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đột phá phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, sắp xếp thôn, tổ dân phố...

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Đỗ Đức