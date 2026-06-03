Đại biểu HĐND tỉnh lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Những ý kiến của cử tri tại hội nghị là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng cử tri xã Sao Vàng.

Sáng 3/6, tại xã Sao Vàng, Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 12 gồm các đại biểu: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng; Hoàng Văn Đồng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng; Đỗ Ngọc Duy, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ Trung tâm Hội nghị xã Sao Vàng tới điểm cầu 8 xã lân cận, tạo điều kiện để đông đảo cử tri tham gia, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn cơ sở.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 12 tiếp xúc cử tri xã Sao Vàng và các xã lân cận.

Đại biểu Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng thông báo tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh.

Đại biểu Hoàng Văn Đồng, Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Đại biểu Đỗ Ngọc Duy, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp cuối năm 2025 của HĐND tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp cuối năm 2025 của HĐND tỉnh.

Cử tri xã Sao Vàng tham dự hội nghị.

Trong không khí dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, cử tri các xã bày tỏ phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua; đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, phát triển hạ tầng, giáo dục, môi trường và an sinh xã hội.

Cử tri xã Sao Vàng phát biểu tại hội nghị.

Cử tri xã Sao Vàng đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt phương án di chuyển Trường THPT Thọ Xuân 5 từ xã Lam Sơn về xây dựng mới tại xã Sao Vàng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dạy và học.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị tỉnh quan tâm giải quyết thỏa đáng các chế độ bồi thường về đất đai, cây cối, hoa màu cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Cử tri xã Thọ Xuân cũng phản ánh một số bất cập trong tổ chức giao thông và đề nghị tỉnh chỉ đạo lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, góp phần giảm thiểu tai nạn và bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Điểm cầu các xã lân cận tham gia hội nghị theo hình thức trực tuyến.

Cử tri tại điểm cầu xã Lam Sơn bày tỏ lo lắng trước tình trạng sạt lở ven sông Chu, đề nghị tỉnh sớm đầu tư xây dựng công trình kè bảo vệ đê nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và ổn định sản xuất. Kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân có nguồn gốc đất liên quan đến Nông trường Sao Vàng trước đây, nay thuộc Công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng quản lý.

Cử tri xã Thọ Long kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp các tuyến đường tỉnh 47B và 47C đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Đồng thời, đề nghị sớm có phương án nạo vét lòng sông Dừa và sông Hoàng nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng trong mùa mưa bão.

Liên quan đến chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ ở cơ sở, cử tri xã Thọ Lập đề nghị tỉnh xem xét bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách hiện chưa được hưởng chế độ phù hợp, giúp họ yên tâm công tác và tiếp tục đóng góp cho địa phương.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, giải trình nội dung kiến nghị liên quan.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã trực tiếp tiếp thu, giải trình làm rõ nhiều nội dung thuộc thẩm quyền, cung cấp thêm thông tin để cử tri hiểu rõ hơn về các chủ trương, chính sách cũng như lộ trình giải quyết những vấn đề được quan tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh tiếp thu và làm rõ các kiến nghị của cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, đồng hành và những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri đối với hoạt động của HĐND tỉnh và công tác điều hành của chính quyền các cấp.

Đồng chí khẳng định, tất cả các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri sẽ được Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần dân chủ, thẳng thắn của cử tri tại hội nghị; đồng thời nhấn mạnh, các ý kiến được nêu đều xuất phát từ thực tiễn đời sống, phản ánh đúng những vấn đề người dân đang quan tâm. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Thông tin thêm về tình hình phát triển của tỉnh trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Công tác thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để tỉnh Thanh Hóa thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Lê Hợi