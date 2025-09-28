Công an xã Yên Nhân hỗ trợ sơ tán hơn 320 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Với phương châm an toàn tính mạng của người dân là trên hết, trước hết, tính đến chiều 28/9, Công an xã Yên Nhân đã phối hợp cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các cấp, các ngành, đoàn thể tổ chức sơ tán hơn 324 hộ dân ở 6 thôn trên địa bàn xã Yên Nhân ra khỏi vùng nguy hiểm, đến các địa điểm tránh trú bão an toàn như: trường học, trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn.

Công an xã Yên Nhân tuyên truyền, nhắc nhở bà con không chủ quan, tuân thủ nghiêm hướng dẫn để bảo đảm an toàn.

Cùng với đó, lực lượng Công an xã tham gia cùng Nhân dân chằng néo nhà cửa, di chuyển gia súc, gia cầm, thu hoạch hoa màu còn lại để giảm thiểu thiệt hại. Những hộ gia đình neo đơn, người già yếu, trẻ nhỏ được cán bộ, chiến sĩ trực tiếp điều động phương tiện hỗ trợ vận chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

Công an xã cũng đã bố trí các tổ tuần tra, canh gác tại những điểm xung yếu, kịp thời phát hiện và ngăn chặn tình trạng người dân quay lại khu vực nguy hiểm. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở bà con không chủ quan, tuân thủ nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực tập trung dân cư tránh trú bão cũng được thực hiện chặt chẽ, giúp bà con yên tâm sinh hoạt.

Quốc Hương