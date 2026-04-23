Công an xã Trung Chính nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng đang bị Công an Lai Châu truy tìm

Công an xã Trung Chính (tỉnh Thanh Hóa) vừa bàn giao 2 đối tượng truy tìm cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.

Chưa đầy 24h, Công an xã Trung Chính đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lại Châu đang truy tìm.

Trước đó, ngày 21/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ban hành các quyết định truy tìm người đối với 2 đối tượng Lường Thị Nọi (sinh năm 1996) và Lường Văn Vinh (sinh năm 2004), cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Mường Khoa, tỉnh Lai Châu để phục vụ công tác xác minh vụ việc có dấu hiệu của tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra trên địa bàn xã Mường Khoa, tỉnh Lai Châu vào ngày 07/4/2026.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Trung Chính đã tổ chức các biện pháp nghiệp vụ để rà soát. Chỉ chưa đầy 24h, với tinh thần trách nhiệm cao, nhất là qua công tác quản lý cư trú, quản lý địa bàn, Công an xã Trung Chính đã nhanh chóng phát hiện 2 đối tượng trên đang có mặt tại một doanh nghiệp trên địa bàn xã Trung Chính.

Tiến hành xác minh, Công an xã Trung Chính đã xác định 2 đối tượng này chính là Lường Thị Nọi và Lường Văn Vinh đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu truy tìm. Công an xã Trung Chính đã tiến hành lập hồ sơ vụ việc, tạm giữ 2 đối tượng trên và tiến hành các thủ tục để bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc nhanh chóng phát hiện các đối tượng trên thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở trong công tác quản lý địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đình Hợp (CTV)