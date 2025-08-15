Công an tỉnh Hủa Phăn thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 -19/8/2025), chiều 15/8, Đoàn công tác của Công an tỉnh Hủa Phăn (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do đồng chí Thiếu tướng Phết Sỏn In Sụ Phăn, Giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn làm Trưởng đoàn đã sang thăm và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Thiếu tướng Phết Sỏn In Sụ Phăn, Giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn tặng hoa chúc mừng lực lượng Công an Thanh Hóa.

Đồng chí Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các đồng chí Phó Giám đốc và Trưởng một số phòng chức năng Công an tỉnh tiếp xã giao và làm việc với Đoàn...

Trong không khí ấm áp, thắm tình đoàn kết hữu nghị, lãnh đạo Công an hai tỉnh đã vui mừng thông báo cho nhau những kết quả nổi bật về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn trong những năm qua. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đối ngoại được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và 2 tỉnh giao phó; kết quả triển khai thực hiện Biên bản hợp tác bảo đảm an ninh, trật tự giữa Công an tỉnh Thanh Hóa với Công an tỉnh Hủa Phăn.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa ghi nhận và trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của Công an tỉnh Hủa Phăn trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa lực lượng Công an hai tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, tạo điều kiện ổn định, an toàn để Nhân dân hai nước, hai tỉnh yên tâm lao động, sản xuất, qua lại thăm thân. Điều này đã thể hiện rõ tình cảm keo sơn, gắn kết giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào nói chung, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng.

Đồng chí Giám đốc và các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh mong muốn hai bên sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Công an hai tỉnh nói riêng, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thay mặt Công an tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Thiếu tướng Phết Sỏn In Sụ Phăn, Giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn chúc mừng đồng chí Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh và lực lượng Công an Thanh Hóa nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025). Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn cũng bày tỏ mong muốn mối quan hệ đoàn kết giữa Công an hai tỉnh ngày càng gắn bó, bền chặt, thường xuyên duy trì việc trao đổi thông tin, tình hình, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biên giới giữa hai tỉnh, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đình Hợp (CTV)