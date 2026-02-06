Công an tỉnh Gia Lai thông tin vụ cướp ngân hàng Vietcombank, khen thưởng lực lượng phá án

Ngày 6/2, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ cướp xảy ra tại Phòng giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Gia Lai, đồng thời trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án.

Lực lượng công an công bố tang vật thu giữ được của vụ án.

Theo báo cáo, vào lúc 15 giờ 52 phút ngày 19/1, hai đối tượng mang theo súng bất ngờ xông vào Phòng giao dịch Trà Bá, uy hiếp nhân viên và khách hàng, chiếm đoạt gần 1,9 tỷ đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Vụ việc gây chấn động dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Ngay sau khi xảy ra, Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ, đồng thời xác lập chuyên án để điều tra, truy bắt.

Trong quá trình phá án, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Cục Cảnh sát Hình sự và công an nhiều địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Đắk Lắk... để lần theo dấu vết đối tượng. Sau gần 18 ngày khẩn trương, đến ngày 5/2, lực lượng công an đã bắt giữ thành công hai nghi phạm, thu hồi toàn bộ số tiền tang vật.

Đối tượng Phạm Anh Tài khi bị bắt giữ.

Qua thông tin tài liệu thu thập được, lực lượng Công an thấy đối tượng Phạm Anh Tài (còn gọi là Tài đen, sinh năm 1990, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) có biểu hiện nghi vấn. Dưới tay “Tài đen” có nhiều đàn em thân tín và sẵn sàng sử dụng vũ khí “nóng” để chống trả lực lượng chức năng, trong đó đối tượng Lê Văn Ân (sinh năm 1993, trú xã Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) cũng nổi lên nhiều nghi vấn.

Theo lời khai nhận của đối tượng, sau khi lựa chọn được địa điểm gây án, 2 đối tượng di chuyển từ thành phố Kon Tum cũ xuống Pleiku để nghiên cứu địa hình, nghiên cứu cung đường gây án và tẩu thoát, chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án, cũng như lên phương án tiêu hủy đồ vật, phương tiện gây án để tránh sự truy xét của lực lượng công an.

Sau khi gây án và chiếm đoạt được số tiền lớn, 2 đối tượng đã trốn vào Thành phố Hồ Chí Minh để tẩu tán tài sản cướp được. Sau đó Ân về nhà tại tỉnh Quảng Ngãi sinh sống như bình thường, riêng Tài tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị phát hiện, bắt giữ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long đấu tranh khai thác tội phạm.

Tại cơ quan điều tra, Tài còn khai nhận hành vi giết người vào tối 5/8/2018 tại quán Bar Window (đường Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ). Khám xét nơi ở 2 nghi phạm, Cơ quan điều tra tạm giữ 4 khẩu súng, khoảng 930 triệu tiền mặt, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: Việc phá án thành công thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm của lực lượng công an, góp phần giữ vững an ninh trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.

Bộ trưởng Công an đã gửi thư khen, biểu dương chiến công xuất sắc; Công an tỉnh Gia Lai cũng trao thưởng cho 26 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cũng trao thưởng 200 triệu đồng cho Ban chuyên án.

Chiến công này một lần nữa khẳng định quyết tâm của lực lượng công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân, nhất là trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Lương Tùng - Báo Nhân Dân

