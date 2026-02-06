Mỗi ngày có từ 2.700-5.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn

Nhiều chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải bất chấp quy định của pháp luật để chở quá tải, cơi nới thành thùng xe, chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ, bất tuân quy tắc giao thông...

Tổ công tác đội Cảnh sát giao thông số 6 kiểm tra nồng độ cồn với người tham gia giao thông tại tuyến đường Lê Đức Thọ.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết mỗi ngày có từ 2.700-5.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; 700-1.000 trường hợp xe vận tải vi phạm. Nhiều chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải bất chấp quy định của pháp luật để chở quá tải, cơi nới thành thùng xe, chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ, bất tuân quy tắc giao thông...

Số xe tải trong cả nước chỉ chiếm 31% so với tổng số xe ôtô, 2,8% so với tổng số xe cơ giới đường bộ (ôtô, môtô, xe gắn máy) nhưng chỉ tính riêng năm 2025, tai nạn giao thông liên quan đến xe ôtô tải (xe tải, xe đầu kéo, xe ben...) chiếm 26% tổng số vụ tai nạn giao thông, chiếm 32,8% tổng số người chết và 21,3% tổng số người bị thương.

Cứ 10 vụ tai nạn giao thông xảy ra thì có gần 3 vụ liên quan xe tải, làm 3 người chết, 2 người bị thương. Đây là con số báo động cần phải ngăn chặn kịp thời.

Cục Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng triển khai quyết liệt, đồng bộ trong toàn quốc việc kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung vào xử lý vi phạm nồng độ cồn, phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách, các hành vi càn quấy trên đường như chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, “bốc đầu”...

Cảnh sát giao thông sẽ liên tục tổ chức các đợt cao điểm, để biến cao điểm thành hoạt động bình thường hàng ngày cho đến khi người tham gia giao thông, nhất là lái xe kinh doanh vận tải có được thói quen tốt chấp hành pháp luật, tuân thủ các quy tắc giao thông.

Trong quá trình xử lý vi phạm, nếu phát hiện các trường hợp cán bộ chiến sỹ Cảnh sát giao thông có biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, người dân có thể phản ánh qua các kênh tiếp nhận thông tin gồm số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (0789.388.539) hoặc Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh thành phố; fanpage Facebook Cục Cảnh sát giao thông; app VneTraffic.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông khẳng định khi tiếp nhận xác minh, nếu đúng như phản ánh sẽ điều chuyển cán bộ khỏi lực lượng Cảnh sát giao thông và tiến hành xử lý theo quy định về xử lý kỷ luật cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân.

Cũng theo vị đại diện này, trong 6 tháng cuối năm 2025, Cục Cảnh sát giao thông đã đề nghị xem xét xử lý kỷ luật và điều chuyển khỏi lực lượng Cảnh sát giao thông 39 cán bộ, chiến sỹ thuộc Cục và Phòng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương do vi phạm quy trình công tác, trong đó thực hiện kỷ luật với 9 cán bộ, điều chuyển khỏi lực lượng Cảnh sát giao thông 18 cán bộ, đề nghị xem xét xử lý với 12 cán bộ.

Chu Thanh Vân - TTXVN

