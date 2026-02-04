Hotline: 0822.173.636   |

Xử phạt hành chính đối với một phụ nữ xuất nhập cảnh trái phép

Quốc Hương
(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Công an xã Mường Lát cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với một phụ nữ xuất nhập cảnh trái phép.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mường Lát làm việc với người vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh.

Cụ thể, Công an xã Mường Lát phát hiện tại hộ gia đình một người dân ở thôn Chiên Pục, xã Mường Lát có một người phụ nữ lạ mặt, không có giấy tờ tuỳ thân và không nằm trong hộ khẩu của hộ gia đình này. Qua điều tra, xác minh, người phụ nữ trên tên là Hà Thị H. (sinh năm 1985) vừa từ Lào đi theo đường tiểu ngạch về nhà người thân.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Mường Lát đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Hà Thị H. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định”. Đây là mức phạt mang tính răn đe cao, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân vùng biên.

Trước đó, trong quá trình phối hợp tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, Công an xã Mường Lát đã phát hiện trường hợp một người nước ngoài có dấu hiệu nghi vấn, tên là He Jun Yu. Dù có hộ chiếu và thị thực hợp lệ, nhưng anh He Jun Yu đã vi phạm quy định khi tự ý đi vào khu vực biên giới mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, Công an xã đã lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh He Jun Yu với số tiền 1,2 triệu đồng về hành vi “Người nước ngoài đi vào khu vực Nhà nước quy định cần có giấy phép mà không có giấy phép”.

Quốc Hương

