Công an Thanh Hóa đồng loạt triển khai cấp đổi Thẻ đảng viên trên nền tảng dữ liệu dân cư

Thực hiện chủ trương của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác xây dựng Đảng, ngày 08/8/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh hỗ trợ đảng viên thực hiện cấp đổi Thẻ đảng viên trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC), thủ tục thuận tiện, nhanh gọn.

Thượng tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp kiểm tra, đôn đốc việc cấp Thẻ đảng viên trên nền CSDLQG về DC tại phường Hạc Thành.

Việc triển khai cấp đổi Thẻ đảng viên trên nền CSDLQG về DC là để thu thập, xác thực danh tính của đảng viên, xây dựng Cơ sở dữ liệu tổ chức Đảng, đảng viên, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý của Đảng. Đồng thời, thay thế Thẻ đảng viên giấy phù hợp yêu cầu mục đích sử dụng của đảng viên trong tình hình hiện nay, tránh lãng phí cho cơ quan đảng trong việc in ấn, phát hành thẻ.

Công an tỉnh Thanh Hóa đề ra mục tiêu đến ngày 15/8/2025 hoàn thành cấp đổi thẻ đảng viên cho 100% đảng viên chính thức trên địa bàn tỉnh với số lượng gần 250 nghìn thẻ.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện vai trò nòng cốt, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Công an tỉnh Thanh Hóa đã trang cấp hệ thống máy móc, trang thiết bị cho 166 Công an xã, phường trên địa bàn tỉnh; bố trí nguồn nhân sự để triển khai thu nhận hồ sơ cấp đổi thẻ đảng.

Đồng thời, tích cực tham mưu Đảng ủy các cấp nhanh chóng triển khai thực hiện, hoàn hành mục tiêu cấp Thẻ đảng viên trên nền CSDLQG về DC trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, phổ biến quán triệt, đảm bảo 100% đảng viên đến điểm thu nhận để thực hiện thu nhận thông tin đảng viên.

Phường Hạc Thành hiện có 15.248 đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú và gần 15 nghìn đảng viên sinh hoạt tại các cơ quan, đơn vị. Đến 16h ngày 8/8, với 3 trạm, 9 bộ máy, thiết bị, Công an phường đã thực hiện quy trình, thủ tục đổi Thẻ đảng viên cho hơn 1.600 đảng viên trên địa bàn. Để đạt được kết quả trên, cùng với rà soát, đối chiếu dữ liệu đảng viên, Công an phường đã phối hợp với các chi bộ trực thuộc để chủ động bố trí lực lượng, thiết bị thực hiện cấp thẻ đảng viên trên nền CSDLQG về DC.

Trung tá Lê Bá Bộ, Phó Trưởng Công an phường Hạc Thành cho biết: “Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, chủ động phối hợp với các chi bộ để thực hiện nhanh, đúng quy trình, bảo đảm độ tin cậy dữ liệu. Việc cấp đổi thẻ trên nền tảng số không chỉ xác thực danh tính đảng viên mà còn hiện đại hóa công tác quản lý tổ chức đảng, tăng tính minh bạch và chính quy”.

Công tác cấp Thẻ đảng viên trên nền CSDLQG về DC được các đơn vị Công an triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh.

Tại phường Đông Sơn, Công an phường đã triển khai đồng bộ các bước từ tham mưu, rà soát đến hỗ trợ người dân làm thủ tục tại trụ sở. Chỉ trong ngày 8/8, Công an phường đã hoàn tất thủ tục cho 686 đảng viên. Phường đặt mục tiêu hoàn thành việc cấp đổi Thẻ đảng cho hơn 3.200 đảng viên trước ngày 12/8.

Được biết, Công an các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh đang đẩy mạnh triển khai thu nhận dữ liệu đảng viên; chú trọng ở các khu vực có đông đảng viên cao tuổi, vùng khó khăn. Việc ứng dụng công nghệ giúp giảm áp lực hồ sơ giấy, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả quản lý. Qua đó góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu công tác Đảng chính xác, phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số.

Thái Thanh (CTV)