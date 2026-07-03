Công an Thanh Hóa chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự

6 tháng đầu năm 2026, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, với tinh thần chủ động, sáng tạo, làm quyết liệt, làm đến cùng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các biện pháp giữ vững ổn định chính trị, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tạo môi trường ổn định, an toàn, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Sáng 3/7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp báo thông tin kết quả công tác công an trong 6 tháng đầu năm 2026. Dự buổi họp báo có đại diện Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan, các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Công an Thanh Hóa đã tiên phong, gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có nhiều đổi mới, đột phá trên các mặt công tác công an, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Công an Thanh Hóa đã khởi tố 878 vụ, 2.500 bị can phạm tội, tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 97%, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Lực lượng công an Thanh Hóa cũng chủ động nhận diện các loại tội phạm nổi, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp “lấy phòng ngừa làm trọng” để triệt tiêu nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Điển hình là tổ chức chiến dịch “làm sạch địa bàn”, xử lý 215 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy, được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo nhân rộng toàn quốc.

Các đại biểu dự họp báo.

Gương mẫu đi đầu, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; gắn kết chặt chẽ với triển khai sâu rộng, thực chất phong trào thi đua “ba nhất” (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất).

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả 9 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW, tạo đột phá trong chuyển đổi số, cải cách hành chính. Đến nay, đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị giải quyết được 6/7 điểm nghẽn về chuyển đổi số; đưa vào vận hành Trung tâm điều hành thông minh IOC kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư... đưa Thanh Hóa trở thành địa phương xếp thứ 14 trên cả nước về làm sạch dữ liệu đất đai và xếp thứ 3 toàn quốc về số lượng tích hợp thẻ bảo hiểm y tế/sổ sức khỏe điện tử trên VneID; hoàn thành 100% chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt...

Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cung cấp thông tin về những vấn đề, vụ án, vụ việc mà dư luận quan tâm.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, lực lượng công an Thanh Hóa tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích và dự báo tình hình để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự từ sớm, từ xa; bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống; tập trung nhận diện, kiềm chế, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội, đặc biệt là tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường; phát huy vai trò dẫn dắt, đồng hành trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Đề án 06 và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đa dạng hình thức, nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng như tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ huy theo hướng bám sát thực tiễn và sâu sát cơ sở, phục vụ tốt yêu cầu phát triển của tỉnh.

Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã trao đổi, đặt nhiều câu hỏi liên quan đến tình hình an ninh trật tự, kết quả đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ... gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở cùng một số vấn đề dư luận quan tâm.

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ đã trực tiếp trả lời, cung cấp thông tin, làm rõ các nội dung báo chí và dư luận quan tâm; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tuyết Hạnh