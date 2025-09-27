Công an các xã miền núi Thanh Hóa chủ động ứng phó mưa bão, đảm bảo an toàn cho người dân

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10, đêm 26 và sáng 27/9, nhiều địa bàn trung du, miền núi tỉnh Thanh Hóa xảy ra ngập lụt, sạt lở và chia cắt cục bộ. Lực lượng Công an các xã đã chủ động phối hợp triển khai phương án “4 tại chỗ”, tích cực hỗ trợ người dân ứng phó thiên tai.

Tại các xã như Vạn Xuân, Xuân Chinh, Tân Thành, Tam Thanh, Yên Nhân, Văn Phú và Hóa Quỳ, mưa lớn đã khiến hàng chục thôn bị ngập, nhiều ngầm tràn qua đường bị chia cắt, đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Công an các xã đã huy động cán bộ, chiến sĩ đến các điểm xung yếu, tổ chức di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, đặt biển cảnh báo, chốt chặn tại các khu vực ngập sâu, nguy cơ sạt lở cao, hướng dẫn người dân đi lại an toàn.

Tại xã Văn Phú, lực lượng chức năng đã hỗ trợ di dời 7 hộ dân với 38 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở tại đồi bản Cháo Pi.

Ở xã Hóa Quỳ, nơi có nhiều điểm sạt lở và ngập tràn, Công an xã đã phối hợp dựng barie, huy động máy móc xử lý tạm thời, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại tại các điểm nguy hiểm.

Hiện, công tác phòng, chống và ứng phó với mưa bão vẫn đang được lực lượng Công an cùng các địa phương triển khai khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo an toàn tối đa cho người dân.

Văn Thiện (CTV)