Cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND phường Hạc Thành

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Lê Hà
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 01/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND phường khoá II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 01/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND phường khoá II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành Mai Văn Xuân chủ toạ hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND phường khoá II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, tổng số đại biểu được bầu là 30 đại biểu. Dự kiến số lượng người được giới thiệu là 70 người.

Về thành phần gồm có: Thường trực và các ban của Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ phường và các tổ chức đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, khối tổ chức xã hội - kinh tế tư nhân, khoa học trí thức, văn nghệ sĩ, giáo dục, tổ dân phố.

Về cơ cấu gồm có phụ nữ (34/70 người, tỷ lệ 49%), trẻ dưới 40 tuổi (26/70 người, tỷ lệ 37%), ngoài đảng (10/70 người, tỷ lệ 14%), tôn giáo (1/70 người, tỷ lệ 1,3%), tái cử (14/70 tỷ lệ 20%).

Các đại biểu thống nhất kết quả hiệp thương lần thứ nhất.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất cơ cấu, thành phần số lượng người ứng cử đại biểu HĐND phường lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là nội dung rất quan trọng, bước then chốt trong quá trình triển khai công tác bầu cử nhằm đảm bảo dân chủ, hiệp thương lựa chọn những ứng cử viên xứng đáng, có bản lĩnh, năng lực và uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Lê Hà

