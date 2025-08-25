Có 435 chuyến thay đổi đường bay, hủy chuyến do ảnh hưởng cơn bão số 5

Theo thống kê của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), có 435 chuyến bay đã bị thay đổi đường bay, hủy chuyến hoặc đi đến sân bay dự bị do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki).

Cụ thể, số lượng chuyến bay bị tác động bởi cơn bão số 5 trong ngày 23/8 là 225 chuyến. Trong ngày 24/8 có 170 chuyến bay phải thay đổi đường bay và 35 chuyến bay phải hủy do đóng cửa sân bay (Sân bay Thọ Xuân 26 chuyến và Đồng Hới 9 chuyến), 5 chuyến phải chuyển hướng đi sân bay dự bị.

VATM đã chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan.

“Các giải pháp điều phối luồng không lưu được áp dụng kịp thời và hợp lý đã đảm bảo an toàn, điều hòa động bay. Đến thời điểm hiện tại, các cơ sở cung cấp dịch vụ của Tổng công ty vẫn đảm bảo an toàn, thông tin liên lạc thông suốt, hệ thống trang thiết bị hoạt động ổn định,” lãnh đạo VATM khẳng định.

VATM yêu cầu Trung tâm Khí tượng Hàng không tăng tần suất và chất lượng bản tin dự báo, phát hành kịp thời cảnh báo sân bay và cảnh báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm cho hoạt động bay; các đơn vị cung cấp dịch vụ không lưu, bao gồm: Trung tâm Kiểm soát không lưu Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh và các cơ sở điều hành bay liên quan, phải chuẩn bị và thực hiện linh hoạt phương án điều tiết hoạt động bay trước, trong và sau bão; phối hợp với các hãng hàng không để dự báo năng lực thông qua của sân bay, vùng trời.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ không lưu sẵn sàng phương án bay chờ, chuyển sân; xử lý giảm phân cách do ảnh hưởng thời tiết; tăng cường hiệp đồng với các đơn vị quân sự để bảo đảm hoạt động bay an toàn, thông suốt; chủ động phương án điều hành tại các khu vực.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tạm ngừng tiếp thu tàu bay tại Sân bay Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) và Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) trong ngày 25/8/2025.

Cụ thể, Cảng Hàng không Thọ Xuân sẽ đóng cửa, tạm dừng khai thác từ 4h đến 16h, Cảng Hàng không Đồng Hới từ 10h đến 21h ngày 25/8 để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách, người và tài sản, trang thiết bị tại các cảng hàng không./.

Theo TTXVN