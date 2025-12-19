Phường Hạc Thành: Mỗi chi hội nông dân xây dựng ít nhất 1-2 mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị

Sáng 19/12, Hội Nông dân (HND) phường Hạc Thành tổ chức tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2025, HND phường Hạc Thành đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đa dạng các hình thức sinh hoạt chi hội, tổ hội gắn với thực tiễn đô thị, phát huy vai trò của hội viên trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương.

Trong năm, phường có 1 hộ nông dân được HND tỉnh công nhận SXKD giỏi, giai đoạn 2025-2030; 1 hộ được đề nghị Chủ tịch UBND phường tặng giấy khen điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua Nông dân SXKD giỏi.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, chỉ ra nguyên nhân tồn tại hạn chế và bàn giải pháp khắc phục để thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2026.

Năm 2026, HND phường Hạc Thành phấn đấu thành lập mới 1 chi hội, 1 tổ hội nghề nghiệp; phối hợp đào tạo nghề và tạo nguồn xuất khẩu lao động cho từ 10 hội viên trong độ tuổi lao động trở lên; tăng 2% hộ đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp; mỗi chi hội hướng dẫn, xây dựng ít nhất 1 đến 2 mô hình nông dân liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại hội nghị, HND phường Hạc Thành đã triển khai các mô hình năm 2026 để các đơn vị đăng ký thực hiện, gồm: Mô hình phát triển kinh tế nâng cao thu nhập; bảo vệ môi trường xây dựng đô thị văn minh; xây dựng đời sống văn hóa - xã hội; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; hỗ trợ hội viên - an sinh xã hội.

HND phường Hạc Thành tặng áo đồng phục cho các ủy viên Ban Chấp hành, chi hội trưởng.

Nhân dịp này, Thường trực HND phường đã tặng áo đồng phục và quà cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, chi hội trưởng 39 chi hội.

Lê Hà