Giáo viên Trường Mầm non Tam Chung phấn khởi khi điểm trường Bản Ón có điện ổn định

Thời gian qua, điều kiện dạy và học tại Trường Mầm non Tam Chung, xã Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa đã có những chuyển biến tích cực nhờ sự quan tâm, hỗ trợ từ chương trình “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương” do 247Express tổ chức. Trong đó, việc hỗ trợ kéo đường điện riêng về điểm trường Bản Ón và trao tặng sân chơi cho học sinh đã góp phần tháo gỡ những khó khăn tồn tại nhiều năm qua tại điểm trường vùng biên này.

Trường Mầm non Tam Chung là đơn vị đóng trên địa bàn miền núi, biên giới, có 7 điểm trường lẻ nằm rải rác tại các bản xa trung tâm xã. Riêng điểm trường Bản Ón cách trung tâm xã hơn 20 km, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa. Phần lớn học sinh theo học tại đây là trẻ em người Mông, điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều thiếu thốn.

Trong thời gian dài, điểm trường Bản Ón không có đường điện riêng. Để duy trì sinh hoạt và dạy học, nhà trường phải sử dụng nhờ nguồn điện từ điểm trường tiểu học gần đó, thông qua đường dây tạm. Nguồn điện yếu, không ổn định, thường xuyên xảy ra tình trạng chập chờn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động giảng dạy và sinh hoạt bán trú của học sinh.

Một giáo viên đang công tác tại điểm trường cho biết: “Trước đây, nhiều hôm đang dạy thì mất điện, lớp học tối, các hoạt động phải tạm dừng. Việc nấu ăn cho học sinh cũng rất vất vả vì phải chuyển sang dùng bếp củi.”

Trước thực tế đó, trong khuôn khổ chương trình “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương”, 247Express đã phối hợp cùng bộ đội biên phòng tại địa phương tài trợ chi phí kéo đường điện riêng về điểm trường Bản Ón, bảo đảm nguồn điện ổn định phục vụ cho công tác dạy học và sinh hoạt của giáo viên, học sinh. Đồng thời, chương trình cũng hỗ trợ sân chơi, giúp tạo không gian sinh hoạt, vui chơi an toàn cho trẻ mầm non.

Chương trình Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương của 247Express đã hỗ trợ kéo đường điện riêng về điểm trường Bản Ón.

Chia sẻ sau khi điểm trường có điện ổn định, một giáo viên bày tỏ: “Mừng lắm, từ nay chúng tôi có thể sử dụng điện để nâng cao chất lượng dạy học, không còn cảnh lúc có lúc không. Việc chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh bán trú cũng thuận lợi và an toàn hơn.” Sân chơi cũng được bố trí lắp đặt thêm đồ chơi ngoài trời, giúp các em nhỏ có điều kiện vận động, vui chơi đúng với lứa tuổi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh mầm non.

Sân chơi tại trường cũng được 247Expess tài trợ mới, giúp các em học sinh có nơi vui chơi an toàn.

Ông Hoàng Quốc Anh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) cho biết chương trình “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương” là hoạt động trách nhiệm xã hội được doanh nghiệp duy trì trong nhiều năm qua, tập trung vào lĩnh vực giáo dục và chăm lo trẻ em tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới. Các hoạt động hỗ trợ được triển khai dựa trên nhu cầu thực tế của từng điểm trường, ưu tiên những hạng mục thiết yếu như điện, nước sạch, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, việc đồng hành cùng các trường học khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới không chỉ nhằm cải thiện điều kiện học tập trước mắt, mà còn góp phần tạo nền tảng lâu dài để giáo viên yên tâm bám trường, học sinh có thêm động lực đến lớp.

Hành trình “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương” tại Thanh Hóa còn có sự tham gia của diễn viên Phương Anh Đào.

Những đổi thay tại điểm trường Bản Ón, Trường Mầm non Tam Chung là minh chứng cho hiệu quả của sự chung tay giữa doanh nghiệp và địa phương trong công tác xã hội hóa giáo dục. Dù còn nhiều khó khăn phía trước, song việc có điện ổn định và sân chơi an toàn đã tạo tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần từng bước cải thiện điều kiện giáo dục tại các xã biên giới của tỉnh Thanh Hóa.

Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp chuyển phát dành cho doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập từ năm 2005. Với hơn 200 bưu cục phủ sóng gần 34 tỉnh thành trên toàn quốc cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nền tảng công nghệ thông minh, 247Express cung cấp giải pháp vận chuyển linh hoạt, tối ưu theo từng mô hình kinh doanh, đáp ứng nhu cầu từ nội địa đến quốc tế. Hơn 20.000 khách hàng doanh nghiệp đã lựa chọn 247Express làm đối tác vận chuyển tin cậy.

NL