Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Giáo viên Trường Mầm non Tam Chung phấn khởi khi điểm trường Bản Ón có điện ổn định

NL
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Thời gian qua, điều kiện dạy và học tại Trường Mầm non Tam Chung, xã Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa đã có những chuyển biến tích cực nhờ sự quan tâm, hỗ trợ từ chương trình “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương” do 247Express tổ chức. Trong đó, việc hỗ trợ kéo đường điện riêng về điểm trường Bản Ón và trao tặng sân chơi cho học sinh đã góp phần tháo gỡ những khó khăn tồn tại nhiều năm qua tại điểm trường vùng biên này.

Giáo viên Trường Mầm non Tam Chung phấn khởi khi điểm trường Bản Ón có điện ổn định

Thời gian qua, điều kiện dạy và học tại Trường Mầm non Tam Chung, xã Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa đã có những chuyển biến tích cực nhờ sự quan tâm, hỗ trợ từ chương trình “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương” do 247Express tổ chức. Trong đó, việc hỗ trợ kéo đường điện riêng về điểm trường Bản Ón và trao tặng sân chơi cho học sinh đã góp phần tháo gỡ những khó khăn tồn tại nhiều năm qua tại điểm trường vùng biên này.

Trường Mầm non Tam Chung là đơn vị đóng trên địa bàn miền núi, biên giới, có 7 điểm trường lẻ nằm rải rác tại các bản xa trung tâm xã. Riêng điểm trường Bản Ón cách trung tâm xã hơn 20 km, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa. Phần lớn học sinh theo học tại đây là trẻ em người Mông, điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều thiếu thốn.

Trong thời gian dài, điểm trường Bản Ón không có đường điện riêng. Để duy trì sinh hoạt và dạy học, nhà trường phải sử dụng nhờ nguồn điện từ điểm trường tiểu học gần đó, thông qua đường dây tạm. Nguồn điện yếu, không ổn định, thường xuyên xảy ra tình trạng chập chờn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động giảng dạy và sinh hoạt bán trú của học sinh.

Một giáo viên đang công tác tại điểm trường cho biết: “Trước đây, nhiều hôm đang dạy thì mất điện, lớp học tối, các hoạt động phải tạm dừng. Việc nấu ăn cho học sinh cũng rất vất vả vì phải chuyển sang dùng bếp củi.”

Trước thực tế đó, trong khuôn khổ chương trình “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương”, 247Express đã phối hợp cùng bộ đội biên phòng tại địa phương tài trợ chi phí kéo đường điện riêng về điểm trường Bản Ón, bảo đảm nguồn điện ổn định phục vụ cho công tác dạy học và sinh hoạt của giáo viên, học sinh. Đồng thời, chương trình cũng hỗ trợ sân chơi, giúp tạo không gian sinh hoạt, vui chơi an toàn cho trẻ mầm non.

Giáo viên Trường Mầm non Tam Chung phấn khởi khi điểm trường Bản Ón có điện ổn định

Chương trình Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương của 247Express đã hỗ trợ kéo đường điện riêng về điểm trường Bản Ón.

Chia sẻ sau khi điểm trường có điện ổn định, một giáo viên bày tỏ: “Mừng lắm, từ nay chúng tôi có thể sử dụng điện để nâng cao chất lượng dạy học, không còn cảnh lúc có lúc không. Việc chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh bán trú cũng thuận lợi và an toàn hơn.” Sân chơi cũng được bố trí lắp đặt thêm đồ chơi ngoài trời, giúp các em nhỏ có điều kiện vận động, vui chơi đúng với lứa tuổi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh mầm non.

Giáo viên Trường Mầm non Tam Chung phấn khởi khi điểm trường Bản Ón có điện ổn định

Sân chơi tại trường cũng được 247Expess tài trợ mới, giúp các em học sinh có nơi vui chơi an toàn.

Ông Hoàng Quốc Anh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) cho biết chương trình “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương” là hoạt động trách nhiệm xã hội được doanh nghiệp duy trì trong nhiều năm qua, tập trung vào lĩnh vực giáo dục và chăm lo trẻ em tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới. Các hoạt động hỗ trợ được triển khai dựa trên nhu cầu thực tế của từng điểm trường, ưu tiên những hạng mục thiết yếu như điện, nước sạch, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, việc đồng hành cùng các trường học khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới không chỉ nhằm cải thiện điều kiện học tập trước mắt, mà còn góp phần tạo nền tảng lâu dài để giáo viên yên tâm bám trường, học sinh có thêm động lực đến lớp.

Giáo viên Trường Mầm non Tam Chung phấn khởi khi điểm trường Bản Ón có điện ổn định

Hành trình “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương” tại Thanh Hóa còn có sự tham gia của diễn viên Phương Anh Đào.

Những đổi thay tại điểm trường Bản Ón, Trường Mầm non Tam Chung là minh chứng cho hiệu quả của sự chung tay giữa doanh nghiệp và địa phương trong công tác xã hội hóa giáo dục. Dù còn nhiều khó khăn phía trước, song việc có điện ổn định và sân chơi an toàn đã tạo tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần từng bước cải thiện điều kiện giáo dục tại các xã biên giới của tỉnh Thanh Hóa.

Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp chuyển phát dành cho doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập từ năm 2005. Với hơn 200 bưu cục phủ sóng gần 34 tỉnh thành trên toàn quốc cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nền tảng công nghệ thông minh, 247Express cung cấp giải pháp vận chuyển linh hoạt, tối ưu theo từng mô hình kinh doanh, đáp ứng nhu cầu từ nội địa đến quốc tế. Hơn 20.000 khách hàng doanh nghiệp đã lựa chọn 247Express làm đối tác vận chuyển tin cậy.

NL

Từ khóa:

#bản Ón #Trường mầm non #Giáo viên #Ổn định #Hỗ trợ #Chương trình #xã Tam Chung #Kiện #Doanh nghiệp #Nâng cao chất lượng dạy học

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Từ nay đến 2027 phải giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công, liệt sỹ

Từ nay đến 2027 phải giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công, liệt sỹ

Đời sống - Xã hội
Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Nội vụ và các ban, bộ, ngành Trung ương về chính sách đối với người có công với cách mạng; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn...
Xây dựng Hội Cựu chiến binh Thanh Hóa vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Xây dựng Hội Cựu chiến binh Thanh Hóa vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Nhân Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030, phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã phỏng vấn đồng chí Đinh Tiên Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Phó Chủ...
“Tỏa sáng” giữa thời bình

“Tỏa sáng” giữa thời bình

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Ra đời và trưởng thành trên vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, lực lượng vũ trang (LLVT) Thanh Hóa đã vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, chiến đấu anh dũng, lập...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh