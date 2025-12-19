Thấp thỏm những cây cầu “già cỗi”

Những cây cầu dân sinh bắc qua sông Thống Nhất, đoạn qua phường Quảng Phú, từng là niềm vui, góp phần mang lại đổi thay cho đời sống người dân khi được đầu tư xây dựng. Thế nhưng, cùng với thời gian, sự gia tăng dân số và mật độ giao thông ngày càng lớn, những cây cầu “già cỗi” nay đã xuống cấp, không còn đáp ứng yêu cầu đi lại và đảm bảo an toàn cho người dân.

Cây cầu bắc qua sông Thống Nhất qua địa bàn phường Quảng Phú cần sớm được đầu tư, nâng cấp.

Sáng sớm, khi người dân bắt đầu tấp nập đi làm, học sinh đến trường, cầu Phú Viên bắc qua sông Thống Nhất, nối khu dân cư phố 2 với phố 3, phường Quảng Phú, trở nên đông đúc. Cây cầu nhỏ hẹp, cũ kỹ nhưng lại giữ vai trò kết nối quan trọng của người dân hai bên sông. Mỗi khi có phương tiện từ hai phía cùng lúc đi lên cầu, người và xe đều phải chậm lại, né tránh nhau một cách dè dặt, như một phản xạ đã thành thói quen để đảm bảo an toàn.

Theo người dân địa phương, cầu Phú Viên được xây dựng cách đây khoảng 50 năm, bắc qua sông Thống Nhất, dài chừng 50m. Trải qua nhiều thập kỷ sử dụng, đến nay, quy mô và kết cấu của cầu đã xuống cấp và không còn phù hợp. Mặt cầu xuất hiện nhiều vị trí bong tróc, nứt nẻ; lan can bị cong vênh, hư hỏng, hoen gỉ, lộ rõ khung thép đã mòn theo năm tháng.

Quan sát từ xa, có thể dễ dàng nhận thấy những vị trí thân cầu cũ, có độ võng xuống sát mép nước. Dưới các mố cầu, bèo và rác thải ứ đọng, bốc mùi hôi thối. Vào giờ cao điểm buổi sáng, nhất là thời điểm học sinh đến trường, công nhân đi làm, mỗi lượt di chuyển qua lại cây cầu đều có thể cảm nhận rõ sự rung lắc đầy bất an. Bà Trịnh Thị Tâm ở phường Quảng Phú, người thường xuyên qua lại cây cầu để đi làm, chia sẻ: “Nhu cầu đi lại của bà con hai bên sông là rất lớn. Nhưng do cầu nhỏ hẹp nên nhiều phương tiện không thể lưu thông, buộc phải đi đường vòng. Cây cầu lại có tuổi thọ cao, khoảng cách từ mặt cầu xuống mặt nước thấp, vào mùa mưa lũ, bèo và rác bị dồn ứ ở các mố cầu, thân cầu, vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa tiềm ẩn nguy hiểm”.

Không chỉ cầu Phú Viên, tại khu phố 6, phường Quảng Phú cũng tồn tại một cây cầu khác chung tình trạng xuống cấp tương tự. Phần mố cầu, thành cầu đã xuất hiện các vết nứt; lan can sắt hoen gỉ theo thời gian. Cây cầu đã được đầu tư từ lâu, nhưng đến nay vẫn giữ vai trò kết nối quan trọng, với lưu lượng phương tiện qua lại đông đúc mỗi ngày. Em Nguyễn Văn Hùng, học sinh Trường THCS Quảng Phú, cho biết: “Ngày nào em và nhiều bạn cũng qua cầu để đến trường. Vào giờ cao điểm rất đông người qua lại, trong khi cầu hẹp và xuống cấp, em chỉ mong cầu sớm được sửa chữa hoặc xây mới để việc đi học an toàn hơn”.

Sống gần cầu Phú Viên, bà Lê Thị Hà ở phố 6 đã quen với cảnh người dân qua lại đông đúc mỗi ngày. Theo bà, tình trạng xuống cấp của cây cầu đã kéo dài nhiều năm. Cầu xây từ lâu, giờ hư hỏng thấy rõ, mặt cầu hẹp, lan can rỉ sét. Mỗi lần có đông người lưu thông qua lại là cây cầu lại rung lắc. Người dân chỉ mong sớm có cây cầu mới kiên cố, rộng rãi hơn để tất cả các phương tiện từ ô tô, xe máy đều có thể yên tâm qua lại.

Những cây cầu “già cỗi” bắc qua sông Thống Nhất từ bao năm qua vẫn luôn giữ vai trò kết nối quan trọng giữa các khu dân cư hai bên sông và hệ thống các đường nội bộ trong khu vực của phường Quảng Phú. Trước thực trạng xuống cấp của những cây cầu trên, lãnh đạo UBND phường Quảng Phú cho biết: Trước đây, UBND TP Thanh Hóa (cũ) đã có chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới cầu Phú Viên với chiều dài khoảng 120m, mặt cầu rộng 6m, tổng mức đầu tư khoảng 23 tỷ đồng. Tuy nhiên, do vướng mắc thủ tục liên quan đến việc xin cấp phép xây dựng trong khu vực công trình thủy lợi, dự án đến nay vẫn chưa thể triển khai. Thời gian tới, UBND phường Quảng Phú sẽ sớm rà soát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng và tham mưu, đề xuất phương án đầu tư, sửa chữa.

Những cây cầu dân sinh cũ kỹ vẫn ngày ngày gánh trên mình nhịp sống của người dân hai bên sông. Cầu xuống cấp, niềm mong mỏi về những cây cầu mới an toàn, vững chãi là nhu cầu chính đáng, để mỗi lần qua sông, người dân không còn phải thấp thỏm lo âu.

Bài và ảnh: Ngọc Tiến