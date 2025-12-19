Gần dân, sát dân, giải quyết kịp thời vướng mắc từ cơ sở

Suốt những năm qua, với phương châm hành động xuyên suốt “gần dân, sát dân, giải quyết những điều dân cần, dân mong”, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã và đang tạo nên những chuyển biến tích cực, củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân.

Các hộ dân liên quan đến dự án đầu tư khu dân cư đông Quốc lộ 10 tại xã Nga Sơn tự nguyện tháo dỡ tường ngăn đường giao thông.

Về Nga Sơn những ngày cuối năm, không khó để cảm nhận nhịp sống đang đổi thay từng ngày trên vùng đất gắn liền với sự tích Mai An Tiêm, từ những con đường rộng mở đến những cánh đồng xanh mướt, tất cả đều minh chứng cho sự phát triển không ngừng. Điều làm nên sức sống bền vững cho Nga Sơn chính là phương châm hành động “gần dân, sát dân, giải quyết kịp thời vướng mắc từ cơ sở” đã thấm nhuần trong đội ngũ cán bộ, công chức địa phương.

Câu chuyện về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là ví dụ điển hình cho thấy hiệu quả của việc sát dân. Dự án đầu tư khu dân cư Đông Quốc lộ 10 thuộc xã Nga Mỹ trước đây, là một chủ trương mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống người dân và thay đổi diện mạo nông thôn địa phương. Thế nhưng, khởi đầu dự án lại không hề suôn sẻ. Có 3 hộ dân không đồng thuận vì UBND thị trấn Nga Sơn (cũ) đã lấy đất của các hộ từ năm 2021 để xây dựng hạ tầng đường giao thông khi chưa có quyết định thu hồi đất. Không khí căng thẳng bao trùm, vì cuối tháng 4/2025, các hộ dân mua nguyên vật liệu xây tường chắn ngang đường giao thông.

Tuy nhiên, lãnh đạo xã Nga Sơn đã chọn một cách tiếp cận khác biệt. Từ Bí thư Đảng ủy đến Chủ tịch UBND xã, cùng các phòng, ban chuyên môn đã trực tiếp xuống từng hộ gia đình đối thoại. Đến ngày 28/11/2025, Thường trực Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan chuyên môn xã Nga Sơn đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với 3 hộ dân xây tường chắn đường. Tại hội nghị, các hộ được lãnh đạo xã tuyên truyền, vận động tháo dỡ tường xây. Đồng thời, giao cho UBND xã cam kết với các hộ dân về việc thực hiện công tác GPMB đền bù tái định cư theo các quy định của pháp luật. Sau khi được tuyên truyền, vận động, ngày 2/12/2025, các hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ tường ngăn đường giao thông để người dân đi lại.

Không chỉ trong GPMB các dự án, phương châm “gần dân, sát dân” còn thể hiện rõ nét trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trước khi sáp nhập, tại một số xã từng có những tồn tại trong công tác quản lý đất đai, khiến người dân bức xúc có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Rút kinh nghiệm sâu sắc từ những bài học đó, chính quyền xã Nga Sơn mới xác định, giải quyết vướng mắc từ cơ sở phải bắt đầu từ sự minh bạch và trách nhiệm giải trình. Cùng với việc phân công cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân và ban hành quy chế, nội quy tiếp công dân, xã Nga Sơn đã công khai lịch tiếp công dân ngay sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Chủ tịch UBND xã luôn duy trì tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ 3 hàng tuần và tiếp công dân đột xuất trong trường hợp cần thiết. Cụ thể, người đứng đầu chính quyền và cán bộ, công chức xã Nga Sơn đã có 161 lượt tiếp công dân. Đồng thời, tiếp nhận, phân loại 110 đơn, thư của công dân và chuyển đến các phòng chuyên môn có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định.

Sự chủ động lắng nghe, không né tránh và giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của người dân, hay các vấn đề ngay khi mới phát sinh, đã củng cố lòng tin của Nhân dân đối với chính quyền xã Nga Sơn. Đó là tiền đề quan trọng để phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân đối với mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Không riêng gì Nga Sơn, phương châm “gần dân, sát dân” còn lan tỏa mạnh mẽ ở các xã, phường như Hạc Thành, Nông Cống, Hoằng Hóa, Triệu Sơn, Thọ Xuân... với hình ảnh cán bộ về tận thôn, xóm để lắng nghe dân. Điều đó cho thấy, phương châm “gần dân, sát dân” tại Thanh Hóa bắt đầu từ cấp độ lãnh đạo cao nhất. Minh chứng là chủ tịch UBND các cấp, giám đốc các sở, ngành, thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân định kỳ, đột xuất, thường xuyên theo quy định của Luật Tiếp công dân. Đây không chỉ là nghĩa vụ hành chính mà đã trở thành nền nếp, chủ động lắng nghe, đối thoại trực tiếp với người dân để kịp thời giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại chính đáng của dân.

Hiệu quả của phương châm “gần dân, sát dân” không phải là cảm tính, mà được đo bằng những số liệu cụ thể, minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị. Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, năm 2025, cơ quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh đã tiếp 16.335 lượt với 18.098 người. Trong đó, cán bộ tiếp công dân thường xuyên của cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cấp xã tiếp 11.859 lượt với 12.766 người được tiếp; tiếp công dân theo lịch và đột xuất của thủ trưởng các cấp là 4.476 lượt với 5.332 người được tiếp. Cùng với đó, có 371 đoàn với 2.178 người đến trụ sở tiếp công dân các cấp trên toàn tỉnh được tiếp. Số đoàn đông người được tiếp tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh là 34 lượt đoàn với 321 người. Trong đó, lãnh đạo UBND tỉnh tiếp 4 lượt đoàn với 21 người; cán bộ tiếp thường xuyên 30 lượt đoàn với 305 người. Nhìn chung, số lượt công dân đến trụ sở tiếp công dân các cấp để khiếu kiện, phản ánh, kiến nghị tăng hơn so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là trong quý III, IV/2025.

Đáng nói hơn, qua công tác tiếp công dân, Chủ tịch UBND các cấp đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của người dân và giải đáp chính sách, pháp luật để người dân hiểu. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung giải quyết kịp thời quyền lợi chính đáng của người dân theo thẩm quyền. Với những kết quả đã đạt được, từ tỉnh đến các xã, phường không chỉ thực hiện tốt phương châm “gần dân, sát dân”, mà còn xây dựng thành công thế trận lòng dân vững chắc, tạo động lực to lớn cho sự phát triển bền vững của quê hương xứ Thanh.

Bài và ảnh: Trần Thanh