Thông xe kỹ thuật Dự án đầu tư xây dựng cầu Cẩm Vân

Sáng 19/12, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ thông xe kỹ thuật Dự án đầu tư xây dựng cầu Cẩm Vân, xã Cẩm Vân. Đây là một trong 2 công trình của tỉnh, cùng với hàng trăm công trình trọng điểm khác trên cả nước được khởi công, thông xe kỹ thuật và khánh thành trong sáng nay để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh cùng đông đảo Nhân dân xã Cẩm Vân.

Đại diện chủ đầu tư báo cáo quá trình thực hiện dự án.

Dự án cầu Cẩm Vân đi qua 2 xã Cẩm Vân và xã Cẩm Tân được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt với tổng mức đầu tư 330 tỷ đồng. Công trình có chiều dài 1.018m, trong đó phần cầu dài 612m, gồm 19 nhịp cầu (15 nhịp 33m, 4 nhịp 24m) và đầy đủ hệ thống an toàn giao thông, thiết bị chiếu sáng theo quy định.

Công trình được khởi công xây dựng tháng 1/2024, dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2026.

Ngay từ ngày đầu triển khai, công tác chỉ đạo điều hành, phối hợp giữa Ban QLDA và nhà thầu thi công đã được tổ chức khoa học, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; chủ động lường trước các khó khăn, vướng mắc tiềm ẩn để xây dựng các kịch bản triển khai dự phòng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để đảm bảo tiến độ dự án.

Với sự chủ động trong công tác chuẩn bị, nhà thầu đã thi công vượt tiến độ hợp long cầu sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch ban đầu. Việc hợp long sớm tạo điều kiện hỗ trợ Nhân dân, học sinh và các phương tiện thô sơ được lưu thông an toàn, góp phần giải quyết tình huống thiên tai đặc biệt tại địa phương một cách nhanh chóng và hiệu quả, nhất là từ tháng 9 đến tháng 11/2025, các cơn bão số 9, 10, 11 liên tục đổ bộ làm đứt cầu phao Cẩm Vân, chia cắt giao thông trong vùng.

Đến nay, dự án đã hoàn thành trước 1,5 tháng so với hợp đồng, đúng quy chuẩn kỹ thuật và đủ điều kiện để thông xe kỹ thuật, tiết kiệm khoảng 30 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu (330 tỷ đồng).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường, nhấn mạnh: Trong không khí cả nước thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thanh Hóa lựa chọn Dự án đầu tư xây tráp, dựng cầu Cẩm Vân là một trong 2 công trình tiêu biểu của tỉnh, đồng thời là một trong 234 công trình, dự án trên cả nước được khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng loạt theo hình thức trực tuyến.

Công trình hoàn thành có ý nghĩa sâu sắc khi được tổ chức vào ngày 19 tháng 12, đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025), thể hiện niềm tự hào, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển, của Nhân dân ta.

Việc thông xe kỹ thuật kịp thời đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các phương tiện lưu thông an toàn qua sông, đặc biệt trong thời gian các cơn bão số 9, 10, 11 vừa qua làm đứt cầu phao Cẩm Vân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông, liên danh nhà thầu Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 (Licogi 18) và Tổng Công ty đầu tư xây dựng cầu đường, cùng các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Đặc biệt, thành công của dự án còn có sự đóng góp rất quan trọng của Nhân dân trong khu vực. Để có cơ sở thi công xây dựng, dự án phải thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Khi thi công xây dựng, không thể tránh khỏi ảnh hưởng của tiếng ồn, khói bụi đến các khu vực dân cư xung quanh. Tuy nhiên, người dân đã đồng thuận, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước, bàn giao mặt bằng đúng thời hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công.

Để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, ưu tiên hệ thống an toàn giao thông, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật; tổ chức nghiệm thu, hoàn thành dự án theo đúng quy định trong Quý I năm 2026.

Trong thời gian chưa bàn giao công trình, chủ đầu tư và các nhà thầu cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để tuyên truyền, hướng dẫn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và phương tiện lưu thông qua cầu, đặc biệt trong các đợt cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026.

Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan và địa phương có tuyến đường đi qua tăng cường công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng và hành lang an toàn giao thông; tổ chức khai thác, sử dụng đúng năng lực thiết kế, bảo đảm an toàn, bền vững lâu dài.

Người dân các xã Cẩm Vân và Cẩm Tân vui mừng thông xe kỹ thuật cầu Cẩm Vân.

Cầu Cẩm Vân hoàn thành, đi vào hoạt động không chỉ là mang lại niềm vui, đáp ứng sự mong đợi của Nhân dân các xã Cẩm Vân, Cẩm Tân, mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của nhân dân tỉnh Thanh Hóa về hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, thông suốt, mở ra cơ hội phát triển mới, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng thông xe kỹ thuật Dự án đầu tư xây dựng cầu Cẩm Vân, xã Cẩm Vân.

Cùng với các công trình khởi công, khánh thành trong cả nước, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng thông xe kỹ thuật Dự án đầu tư xây dựng cầu Cẩm Vân, xã Cẩm Vân.

Lê Hợi