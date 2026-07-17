Chuyến thăm và món quà chia tay của thủ tướng Anh Starmer dành cho Ukraine

Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa thông báo khoản viện trợ trị giá 300 triệu euro (340 triệu USD) nhằm hỗ trợ Ukraine tiếp nhận 16 máy bay chiến đấu Gripen tiên tiến, trong khuôn khổ hợp tác với Thụy Điển.

Ông Keir Starmer công bố gói hỗ trợ 340 triệu USD cho chương trình tiêm kích Gripen của Ukraine trong chuyến thăm Kiev cuối cùng trên cương vị thủ tướng Anh. Ảnh: Getty.

Thông báo được đưa ra trong chuyến thăm Kiev ngày 16/7 và là lần cuối của ông Starmer trên cương vị Thủ tướng Anh, nhằm thể hiện “sự ủng hộ vững chắc như thép của Anh đối với Ukraine”.

Hồi tháng 6, Kiev đã ký thỏa thuận với Thụy Điển mua 16 máy bay chiến đấu Gripen E, với thời điểm bàn giao sớm nhất dự kiến vào năm 2029. Gripen có khả năng không chiến, tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu mặt đất và thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Những máy bay này sẽ giúp Ukraine xây dựng một lực lượng không quân hiện đại, đủ khả năng bảo vệ đất nước.

Anh đã nổi lên như một trong những đồng minh chủ chốt của Kiev sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có những thay đổi mạnh mẽ trong chính sách của Washington đối với Nga và Ukraine.

Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, trong hai năm ông Starmer lãnh đạo chính phủ, Anh đã đóng vai trò “trung tâm trong việc thúc đẩy sự ủng hộ quốc tế dành cho Ukraine và an ninh châu Âu”, thông qua hỗ trợ quân sự trực tiếp cũng như dẫn dắt các sáng kiến quốc tế như Liên minh Sẵn sàng và Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine.

Theo thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Anh, trong nhiệm kỳ của ông Starmer, London cam kết dành 3 tỷ bảng Anh (4 tỷ USD) viện trợ quân sự hàng năm cho Ukraine, đồng thời cung cấp hơn 250.000 máy bay không người lái, khoảng 8.000 tên lửa và hơn 350.000 quả đạn pháo.

Chuyến thăm chia tay của ông Starmer diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang trải qua những biến động chính trị lớn. Cuộc cải tổ chính phủ đã dẫn tới việc Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov bị miễn nhiệm, làm bùng phát các cuộc biểu tình tại nhiều thành phố của nước này.

Thúy Hà

Nguồn: Kyiv Independent