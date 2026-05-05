Chuyển đổi xu hướng trong mùa du lịch 2026

Theo ghi nhận từ nhiều doanh nghiệp lữ hành, mùa du lịch 2026 chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt trong tiêu chí lựa chọn của du khách, đặc biệt trong các dịp cao điểm như dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và mùa hè. Nếu trước đây yếu tố giá rẻ được đặt lên hàng đầu, thì hiện nay khách hàng sẵn sàng chi trả nhiều hơn để đổi lấy trải nghiệm chất lượng và phù hợp. Xu hướng cá nhân hóa hành trình cũng ngày càng rõ nét. Du khách không còn phụ thuộc hoàn toàn vào các tour cố định mà chủ động thiết kế chuyến đi theo nhu cầu, ngân sách và quỹ thời gian của mình. Những chuyến đi ngắn ngày, linh hoạt, dễ dàng điều chỉnh lịch trình đang trở nên phổ biến.

Du khách hòa mình vào thiên nhiên tại Khu du lịch Thác Mây, xã Thạch Quảng.

Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, phường Hạc Thành, chia sẻ: "Tôi thích những chuyến đi tự do hơn, không bị gò bó. Như vậy, gia đình tôi có thể tự lái xe, dừng ở bất cứ đâu mình muốn và chọn nơi lưu trú phù hợp với nhu cầu".

Trước những thay đổi của thị trường, các doanh nghiệp du lịch cũng đã chủ động điều chỉnh sản phẩm để phù hợp với nhu cầu mới. Ông Vũ Văn Bình, đại diện Công ty TNHH Trust Viet, cho biết: "Đơn vị đang triển khai nhiều tour ngắn ngày nhằm kích cầu, đặc biệt tại khu vực Thanh Hóa. Các chương trình tiêu biểu bao gồm city tour trong ngày khám phá khu vực phường Hạc Thành, Hàm Rồng, Sầm Sơn; tour Pù Luông mùa lúa chín; các tuyến du lịch biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa từ Hà Nội; hay hành trình khám phá xứ Thanh trong ngày với các điểm đến như Lam Kinh, suối cá, Thành Nhà Hồ. Những sản phẩm này được thiết kế linh hoạt, thời gian ngắn, phù hợp với xu hướng du lịch gần và nhu cầu cá nhân hóa của du khách”.

Tại Thanh Hóa, thị trường du lịch vẫn duy trì sức hút ổn định với ba dòng sản phẩm chính: du lịch biển - nghỉ dưỡng, văn hóa - lịch sử và du lịch xanh. Đây là những loại hình vừa phù hợp với mùa cao điểm, vừa đáp ứng nhu cầu trải nghiệm đa dạng của du khách. Các điểm đến ven biển vẫn là lựa chọn hàng đầu trong mùa hè, trong khi các hành trình khám phá văn hóa - lịch sử ngày càng được quan tâm. Đặc biệt, tại các điểm du lịch sinh thái, du lịch xanh, xu hướng tăng trưởng lượng khách cũng đang rất rõ rệt.

Tại Khu Du lịch Thác Mây, xã Thạch Quảng, ông Nguyễn Văn Doanh, chủ cơ sở Vườn hoa Doanh Thu cho biết, mùa cao điểm kéo dài từ cuối tháng 3 đến tháng 9, đông nhất vào dịp nghỉ hè. Lượng khách trong những ngày cao điểm có thể đạt khoảng 1.000 người/ngày. Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm nay dự đoán con số này có thể tăng lên 3.000 - 4.000 lượt khách, gấp đôi so với ngày thường.

"Theo tôi, sự gia tăng này đến từ việc du khách ngày càng có xu hướng lựa chọn các điểm đến gần, kết hợp với việc hạ tầng giao thông ngày càng được đầu tư, mở rộng, giúp việc di chuyển thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, hình thức du lịch này giúp tiết kiệm chi phí, giảm thời gian di chuyển nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm nghỉ dưỡng cho du khách", ông Doanh nói.

Ngoài ra, một trong những xu hướng nổi bật của mùa du lịch năm nay là việc du khách chủ động lựa chọn thời gian thấp điểm hoặc tìm đến những địa phương chưa bị khai thác đại trà. Thay vì chen chúc tại các điểm đến nổi tiếng, đông đúc, nhiều người mong muốn có thêm thời gian trải nghiệm văn hóa bản địa, tận hưởng không gian yên tĩnh và tránh áp lực quá tải. Xu hướng này không chỉ giúp giảm tải cho các “điểm nóng” du lịch mà còn mở ra cơ hội cho những địa phương mới nổi, đặc biệt là các khu vực có tài nguyên thiên nhiên và văn hóa đặc sắc nhưng chưa được khai thác sâu. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho việc phát triển du lịch bền vững.

Chị Nguyễn Thị Vân Anh ở xã Thiệu Hóa chia sẻ về chuyến đi đến bãi biển Tiên Trang gần đây: “Tôi không còn ưu tiên những nơi đông người nữa. Năm nào cũng vậy, vào dịp nghỉ lễ, Sầm Sơn sẽ rất đông du khách đổ về, nhiều khi bãi biển chật kín người, nên năm nay gia đình tôi quyết định đến bãi biển Tiên Trang và đi vào những ngày trong tuần để vừa có trải nghiệm trọn vẹn hơn, vừa tiết kiệm chi phí".

Nhìn tổng thể, xu hướng du lịch năm 2026 đang đi theo hướng cân bằng: tiết kiệm nhưng không cắt giảm trải nghiệm, linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Du khách ngày càng chủ động hơn trong việc lựa chọn hành trình, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào các tour trọn gói truyền thống.

Bài và ảnh: Phương Đỗ