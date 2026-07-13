Chuyển đổi số đưa chính quyền đến gần người dân

Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đang tạo ra nhiều thay đổi trong công tác phục vụ người dân tại các xã miền núi của tỉnh. Cùng với việc kiện toàn bộ máy, các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS), từng bước đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Các tổ công nghệ số cộng đồng xã Pù Nhi đến nhà văn hoá thôn để hướng dẫn người dân tra cứu thủ tục hành chính trên điện thoại thông minh.

Trước đây, công tác giải quyết TTHC tại xã Mường Lát gặp không ít trở ngại do địa bàn rộng, dân cư sinh sống phân tán. Tuy nhiên, từ khi được phân cấp thêm nhiều thẩm quyền, xã đã đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Đồng thời, bố trí đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm để trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân thao tác trên môi trường điện tử. Nhờ quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến, thời gian giải quyết đã được rút ngắn đáng kể, giúp người dân không còn phải đi lại nhiều lần.

Theo bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Lát, khó khăn hiện nay là nhiều người dân vẫn chưa được cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Vì vậy, cán bộ Trung tâm phải trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện các TTHC trên môi trường số.

Để phát huy hiệu quả việc CĐS trong quản lý, không chỉ đầu tư hạ tầng, nhiều địa phương khu vực miền núi của tỉnh đã chú trọng thay đổi thói quen của người dân. Tại thôn Tráng, xã Bá Thước, từ khi Tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập, bí thư chi bộ cùng đoàn viên, thanh niên đến từng hộ dân hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID, sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và tra cứu TTHC trên điện thoại thông minh. Không chỉ trong giờ hành chính, các thành viên của Tổ còn tranh thủ buổi tối hoặc ngày nghỉ để hỗ trợ người dân.

Ngoài giờ hành chính, Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Tráng, xã Bá Thước đến từng hộ dân hướng dẫn cài đặt và sử dụng các ứng dụng số.

Chị Bùi Thị Sự, người dân xã Bá Thước cho biết: "Trước đây việc xác thực thông tin trên điện thoại hay thanh toán qua tài khoản ngân hàng còn nhiều bỡ ngỡ. Sau khi được Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn, tôi đã sử dụng thành thạo ứng dụng VNeID và các hình thức thanh toán trực tuyến, điều này rất thuận tiện trong sinh hoạt và mua bán hằng ngày".

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều nhiệm vụ được giao trực tiếp cho cấp xã, đòi hỏi năng lực quản lý, điều hành và giải quyết công việc ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, CĐS trở thành nền tảng quan trọng, giúp các địa phương tổ chức công việc khoa học, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Xã Hoá Quỳ chú trọng tập huấn nâng cao kỹ năng số cho các cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Cùng với việc hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, các xã miền núi trong tỉnh cũng chú trọng nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số.

Ông Phạm Quốc Thịnh, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân cho biết: "Người dân ngày càng đồng thuận và tích cực tham gia CĐS. Lực lượng thanh niên tiếp cận công nghệ nhanh, góp phần lan tỏa đến các nhóm dân cư khác. Tỷ lệ người dân cài đặt VNeID mức độ 2 tăng lên, việc thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử cũng dần trở nên phổ biến".

Từ thực tiễn cho thấy, người dân vùng cao đang dần hình thành thói quen sử dụng các nền tảng số trong giải quyết TTHC và các hoạt động thường ngày. Những kết quả bước đầu cho thấy CĐS không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn mà còn góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân và phục vụ người dân ngày càng hiệu quả.

Hương Quỳnh