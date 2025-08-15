Một số kết quả nổi bật của Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc

Một số kết quả nổi bật của Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc

Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc

Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030 được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước ngày 13/8/2025.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị. Theo các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, tổng mức vốn để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 là hơn 137.000 tỷ đồng. Sau 5 năm thực hiện, có 6 nhóm nhiệm vụ cơ bản đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra./.

Theo TTXVN



Từ khóa: Phát triển kinh tế Chương trình Quốc gia Mục tiêu Dân tộc thiểu số xã hội vùng đồng bào Thủ tướng chính phủ đồng bào dân tộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 KÝ TỰ)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Bình luận
Tắt [X]
×

Tải ứng dụng Đọc Báo Thanh Hóa

qr_app