Một số kết quả nổi bật của Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030 được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước ngày 13/8/2025.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị. Theo các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, tổng mức vốn để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 là hơn 137.000 tỷ đồng. Sau 5 năm thực hiện, có 6 nhóm nhiệm vụ cơ bản đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra./.

Theo TTXVN