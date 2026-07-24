Chương trình “Ký ức sống mãi” - Lan tỏa truyền thống cách mạng đến tuổi trẻ Thanh Hóa

Chiều 24/7, Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức chương trình giao lưu, tọa đàm “Ký ức sống mãi” và tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác video, clip “Câu chuyện thời hoa lửa”.

Các đại biểu dự chương trình.

Thông qua các tiết mục văn nghệ, những video, clip dự thi cùng phần giao lưu với các nhân chứng lịch sử, chương trình góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, khơi dậy tinh thần yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, trách nhiệm của tuổi trẻ Thanh Hóa trong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Các nhân chứng lịch sử chia sẻ về ký ức chiến tranh tại chương trình giao lưu.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 20 phần quà cho các nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Ban Tổ chức Cuộc thi “Câu chuyện thời hoa lửa” trao giải cho các tác giả.

Dịp này, Ban Tổ chức đã tổng kết Cuộc thi sáng tác video, clip với chủ đề “Câu chuyện thời hoa lửa”; trao bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 8 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải.

An Thư