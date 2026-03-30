Chung kết Miss World Vietnam 2025: Người đẹp Phan Phương Oanh đăng quang

Vương miện đã chính thức thuộc về Phan Phương Oanh, đến từ Hà Nội trong đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) vừa diễn ra tối qua, ngày 29/3. Tân Hoa hậu sinh năm 2003, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, có số đo hình thể 83-61-92 cm. Với chiến thắng này, cô sẽ đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Miss World lần thứ 74.

Xuyên suốt cuộc thi, Phương Oanh liên tục ghi tên vào vòng thi phụ gồm Head to Head Challenge, Queen Talk (top 4), Người đẹp Thời trang (top 5), Người đẹp Du lịch (top 10).

Ban tổ chức cũng đã trao vương miện Á hậu lần lượt cho người đẹp Lê Phương Khánh Như – Á hậu 1, và Trương Tâm Như – Á hậu 2.

Lê Phương Khánh Như 22 tuổi, quê Khánh Hòa, hiện là sinh viên năm cuối khoa Du lịch, Đại Học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Cô cao 1,68 m, số đo ba vòng 84-63-98 cm.

Còn cô gái Huế Trương Tâm Như 21 tuổi, cao 1,73 m, là Hoa khôi Đại học FPT Đà Nẵng 2024. Người đẹp có bằng IELTS 8.0.

Đương kim Miss World - Opal Suchata trao vương miện cho tân Hoa hậu Miss World Vietnam 2025. (Ảnh: BTC)

Trong phần thi ứng xử đêm chung kết cuộc thi, Top 3 nhận được câu hỏi chung từ đương kim Miss World với nội dung: “Năm nay, cuộc thi Miss World lần thứ 73 sẽ được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu hành trình 75 năm đầy ấn tượng của đấu trường nhan sắc này. Với tư cách là Miss World Vietnam - đại sứ của cuộc thi Miss World được tổ chức tại Việt Nam năm nay, bạn muốn gửi gắm điều gì đến thế giới về đất nước Việt Nam thân yêu của mình?”

Là người đầu tiên trả lời bằng tiếng Anh, Trương Tâm Như nói: “Tôi đến từ Việt Nam. Chào mừng bạn đã đến đất nước thân yêu Việt Nam của tôi. Tôi muốn chia sẻ và đưa bạn đi một vòng quê hương tôi, từ ẩm thực đến con người. Nếu bạn cảm thấy đói, chúng tôi có rất nhiều món ăn ngon và rẻ là ẩm thực đường phố độc đáo, nơi mỗi vùng miền lại có một đặc sản riêng. Ở cố đô Huế mà tôi đang sống, chúng tôi có bánh xèo, bún bò Huế, bánh bèo, bánh nậm... Ở miền Nam, chúng tôi có cơm tấm, còn miền Bắc thì có phở. Đó là những món ăn mà tôi muốn giới thiệu với bạn khi bạn đến Việt Nam.”

“Về cảnh quan, bạn sẽ ngạc nhiên bởi những khung cảnh hùng vĩ nếu ngắm nhìn từ miền núi đến biển cả. Và điều cuối cùng tôi muốn nói về quê hương mình là con người Việt Nam: thân thiện, giàu lòng trắc ẩn và chăm chỉ. Còn rất nhiều từ ngữ nữa mà tôi cần dùng để mô tả về phẩm chất con người Việt Nam. Nếu bạn muốn cảm nhận tinh thần Việt Nam, hãy ghé thăm đất nước tôi sớm nhất có thể. Hẹn gặp lại bạn ở Việt Nam, với những món ăn ngon, khung cảnh đẹp và con người thân thiện".

Người đẹp Lê Phương Khánh Như trả lời: “Tôi không thể tin mình có thể vào top 3 Miss World Vietnam 2025. Đây là niềm vinh hạnh của tôi. Bạn biết không vào sáng nay, chúng tôi đã nhận được những cái ôm từ ban tổ chức và khóc rất nhiều. Đó là sự thấu hiểu tuyệt vời... Tôi vô cùng tự hào khi có mặt tại đây, với tư cách là một cô gái Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, để lan tỏa thông điệp “Sắc đẹp vì mục đích cao cả”. Chúng tôi cũng rất tự hào khi Việt Nam đăng cai kỳ Miss World lần thứ 74. Tôi tin rằng đây không chỉ là sự kiện kỷ niệm mà còn là cơ hội lớn để Việt Nam vươn mình mạnh mẽ với niềm tự hào, sự kiên cường và lòng nhân ái. Chào mừng các bạn đến với Việt Nam. Chào mừng đến với Miss World.”

Là thí sinh cuối cùng khép lại màn thi ứng xử của top 3, Phan Phương Oanh trả lời: “Xin chào thế giới, khi Miss World được tổ chức tại Việt Nam, nếu có cơ hội, tôi muốn nói về sự đoàn kết và lòng nhân ái của con người Việt Nam. Tôi muốn cho thế giới thấy Việt Nam không chỉ đẹp nhờ phong cảnh rực rỡ mà còn đẹp từ những điều giản dị như một nụ cười hay sự giúp đỡ.”

“Tôi cũng muốn kể về năm 2025, khi miền Bắc và miền Trung Việt Nam hứng chịu cơn bão khốc liệt, bạn bè thế giới đã gửi bao sự trợ giúp là những bữa ăn ấm áp hay những lời an ủi, động viên... Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Việt Nam ngày nay đang hướng tới mục tiêu Net Zero, cùng thế giới bảo vệ hành tinh. Vì vậy, tôi muốn giới thiệu đến thế giới hình ảnh Việt Nam đầy ý nghĩa và tươi đẹp. Tôi muốn chứng minh rằng Việt Nam không chỉ là một điểm đến, mà còn là một nơi để kết nối. Xin cảm ơn rất nhiều.”

Có mặt trong đêm chung kết cuộc thi, Chủ tịch tổ chức Miss World - bà Julia Morley cũng công bố lịch trình Miss World lần thứ 74 do Việt Nam đăng cai, sẽ diễn ra từ ngày 9/8-5/9/2026./.

Giải thưởng phụ: Người đẹp Cống hiến: Phùng Thị Diệu Linh Người đẹp Ngoại giao: Nguyễn Đỗ Vũ Yến Người đẹp Truyền cảm hứng: Nguyễn Đặng Khả Trâm Người đẹp Sáng tạo: Nguyễn Hà Ngọc Minh Người đẹp Áo dài: Võ Đoàn Bảo Hà

Theo TTXVN