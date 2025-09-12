Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2025

Sáng 12/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo và cho ý kiến về Kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2025. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện các sở, ngành, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình (VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình) và các hiệp hội, hội doanh nghiệp.

Theo dự thảo kế hoạch, Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2025 do UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội nhằm ghi nhận, tôn vinh, khích lệ cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, vượt khó, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức lễ tôn vinh.

Lễ tôn vinh dự kiến diễn ra vào tối 11/10, với sự tham dự của khoảng 700 đại biểu. Ngoài lễ tôn vinh chính thức, sẽ có các hoạt động bên lề như tuyên truyền, thăm và chúc mừng doanh nghiệp.

Kinh phí các chương trình được bố trí từ ngân sách tỉnh và nguồn xã hội hóa, bảo đảm trang trọng, chu đáo, tiết kiệm và hiệu quả.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm nay, tỉnh Thanh Hóa dự kiến khen thưởng khoảng 80 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu. Cùng với đó, có 20 doanh nghiệp, doanh nhân được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng bằng khen.

Lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về tiêu chí bình xét doanh nghiệp, doanh nhân; quy trình rà soát, thẩm định hồ sơ; công tác khánh tiết, hậu cần, tuyên truyền trước, trong và sau buổi lễ.

Theo đó, tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp, doanh nhân phải đảm bảo công khai, minh bạch, ghi nhận đúng những đóng góp của doanh nghiệp đối với phát triển kinh tế, tạo việc làm, thực hiện nghĩa vụ thuế và trách nhiệm với cộng đồng.

Một số ý kiến đề xuất tăng cường sự tham gia của chính quyền cấp cơ sở nhằm tạo sự lan tỏa và ghi nhận kịp thời những nỗ lực của doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực, địa bàn.

Đại diện VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu cũng kiến nghị tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, hiệp hội, VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình trong việc lựa chọn, bình xét, bảo đảm khách quan. Việc chuẩn bị kịch bản nghệ thuật chào mừng, công tác lễ tân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cần thực hiện chặt chẽ, đồng bộ.

Đại diện lãnh đạo Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa phát biểu ý kiến về công tác thông tin tuyên truyền chào mừng ngày 13/10 và chuẩn bị tổ chức truyền hình trực tiếp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh Thanh Hóa đặc biệt quan tâm, ghi nhận sự nỗ lực, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với phát triển kinh tế, thu ngân sách, tạo việc làm và các hoạt động an sinh xã hội.

Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều khó khăn, biến động về địa chính trị, kinh tế; chính quyền địa phương 2 cấp mới vận hành, các hiệp hội, hội doanh nghiệp chưa kiện toàn, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn nỗ lực duy trì và mở rộng sản xuất, thể hiện bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm với sự phát triển của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình cùng các sở, ngành liên quan sớm thống nhất bộ tiêu chí, triển khai rà soát, lựa chọn doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công bằng, minh bạch, trên cơ sở kết quả sản xuất, kinh doanh, chấp hành pháp luật, chế độ, chính sách cho người lao động và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, cần chủ động, khẩn trương hoàn thiện các phần việc theo phân công tại dự thảo kế hoạch, nhất là công tác khách mời, khánh tiết, tuyên truyền, hậu cần...

UBND tỉnh sẽ tổng hợp, hoàn thiện dự thảo, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy thống nhất thời gian và ban hành chính thức Kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2025 trong thời gian sớm nhất, làm cơ sở để các đơn vị phối hợp thực hiện các hoạt động chào mừng và lễ tôn vinh được trang trọng, chu đáo, an toàn, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả; tạo sự tin tưởng, ấn tượng tốt đẹp và gắn bó giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp.

