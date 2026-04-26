Chưa áp dụng ngay khung giờ cao điểm mới trong tính giá điện

Khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia theo quy định mới chưa được áp dụng ngay, mà sẽ triển khai khi có điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất theo quy định.

Ảnh nguồn Internet

Ngày 24/4, Cục Điện lực, Bộ Công Thương có văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các tổng công ty điện lực về việc áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Trước đó, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 963 ngày 22/4 quy định khung giờ sử dụng điện trong ngày. Theo quy định mới, giờ cao điểm được xác định từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30, áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy; ngày Chủ nhật không có giờ cao điểm.

Khung giờ bình thường từ thứ Hai đến thứ Bảy gồm hai khoảng thời gian: từ 6 giờ đến 17 giờ 30 và từ 22 giờ 30 đến 24 giờ. Riêng ngày Chủ nhật, giờ bình thường từ 6 giờ đến 24 giờ. Giờ thấp điểm áp dụng từ 0 giờ đến 6 giờ tất cả các ngày trong tuần.

Mặc dù Quyết định số 963 có hiệu lực từ ngày ký, song Cục Điện lực cho biết khung giờ mới chưa thực hiện ngay. Việc áp dụng sẽ được triển khai khi thực hiện điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất sau khi Quyết định số 14/2025 của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện có hiệu lực thi hành.

Bộ Công Thương đang nghiên cứu, sửa đổi các quy định pháp luật liên quan để có cơ sở triển khai áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường theo Quyết định số 963 trong mùa khô năm 2026.

Cục Điện lực đề nghị EVN chỉ đạo các tổng công ty điện lực, công ty điện lực các tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến khách hàng sử dụng điện, nhất là nhóm khách hàng đang áp dụng giá điện theo thời gian sử dụng trong ngày. Đồng thời, các đơn vị điện lực cần chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị để cập nhật, cài đặt lại công tơ, bảo đảm việc triển khai được đồng bộ khi quy định mới chính thức áp dụng.

NDS